Una niña de 3 años muere tras ahogarse en el río Potomac

La policía del condado de Montgomery está investigando la muerte de una niña de 3 años tras un presunto ahogamiento ocurrido el sábado en Potomac, Maryland.

Agentes de policía y equipos de bomberos y rescate respondieron a la cuadra 10900 de Burbank Drive, cerca de Falls Road, tras recibir un informe de un posible ahogamiento infantil alrededor de las 5:30 p. m.

Una niña de 3 años fue trasladada en estado crítico desde el lugar de los hechos a un hospital, donde fue declarada muerta, según informó la policía.

El cuerpo de la niña será trasladado a la Oficina del Médico Forense Jefe en Baltimore, donde se le practicará una autopsia para determinar la causa y la forma de la muerte.

La policía ha indicado que la investigación continúa y que no se sospecha de ningún acto delictivo.