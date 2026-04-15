Un niño murió y otro resultó herido en un tiroteo en el noreste de Washington D.C.

Un niño pequeño murió y otro se encuentra hospitalizado tras un tiroteo ocurrido el martes por la tarde en el noreste de Washington D.C.

La policía fue alertada alrededor de las 3:30 p. m. sobre un tiroteo en la tienda de conveniencia Circle Seven Express, ubicada en la cuadra 700 de Kenilworth Avenue, cerca de la Interestatal 295. Al llegar, encontraron a dos jóvenes con múltiples heridas de bala.

La policía confirmó que un niño fue declarado muerto en el lugar de los hechos y otro fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento.

El jefe interino de la policía de Washington D.C., Jeffery Carroll, dijo en una conferencia de prensa que las edades de los niños podrían ser de 12 y 13 años.

Según los investigadores, los dos chicos formaban parte de un grupo cuando dos sospechosos se acercaron y comenzaron a disparar. Ambas víctimas recibieron varios disparos.

Carroll cree que este tiroteo parecía ser «violencia interpersonal entre grupos de individuos».

“Obviamente, se trata de una situación muy trágica. Nos solidarizamos con las familias afectadas”, dijo Carroll. “Estos jóvenes simplemente estaban aquí, en el barrio”.

Añadió que la policía está buscando grabaciones de cámaras de vigilancia para ayudar a averiguar qué sucedió.

Se habló con una residente del barrio de Mayfair, quien expresó su preocupación por la inquietante tendencia de tiroteos entre jóvenes durante la última semana, en el marco de las vacaciones de primavera de las escuelas.

“Recibimos cuatro becas en total durante las vacaciones de primavera. ¡Ya basta! ¡Financiamiento para nuestros hijos! ¡Inviertan en ellos!”, dijo Terra Martin.

“Mayfair ha estado excluido durante tantos años. ¿Cuántos niños más tienen que morir aquí antes de que lo consigamos?”

Varias carreteras de la zona permanecen cerradas, y se insta a los conductores a evitar esa área. Todos los carriles en dirección sur de la Ruta 295 de Washington D. C. están cerrados a la altura de la Avenida Burroughs debido a la investigación en curso.

La policía sigue investigando el tiroteo y pide a quienes tengan información adicional que se pongan en contacto con ellos al 202-727-9099.