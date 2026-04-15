Un muerto y un herido en un incendio en una vivienda de Bethesda

Una mujer falleció tras un incendio en una vivienda en Bethesda, Maryland, la madrugada del miércoles.

El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery informó que un vecino reportó el incendio en Charred Oak Drive, cerca de Seven Locks Road, alrededor de la 1:30 a. m.

El portavoz Pete Piringer dijo que cuando los bomberos llegaron a la casa de dos pisos, se encontraron con «condiciones de incendio bastante graves».

“Fue un incendio muy grave, con condiciones de fuego y humo muy intensas”, dijo Piringer. “De hecho, los vecinos informaron que el fuego ya había traspasado el tejado cuando llegaron los bomberos”.

Dos personas se encontraban dentro. Los bomberos localizaron y rescataron rápidamente a un hombre, según Piringer, pero buscaron «de forma muy intensa y exhaustiva» durante 30 minutos antes de encontrar a una mujer en la planta baja. Ella falleció en el lugar.

El hombre fue trasladado al hospital. Se desconoce su estado.

Un bombero también fue trasladado al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida, dijo Piringer.

Se está investigando la causa del incendio.