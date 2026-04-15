Legislador pide contención de gastos en educación

La Asamblea General de Maryland cerró un déficit presupuestario de 1.400 millones de dólares durante su sesión legislativa de 90 días, pero un crítico republicano de la fórmula de financiación de la educación del estado sigue preocupado por su impacto en las perspectivas presupuestarias a largo plazo del estado.

En los días previos al final de la sesión, cuando el gobernador Wes Moore promulgó su presupuesto de casi 71 mil millones de dólares, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Maryland, Jason Buckel, dijo que el Plan para el Futuro de Maryland, que tenía cinco años de antigüedad , estaba ejerciendo una presión insostenible sobre el presupuesto.

“No podemos permitirnos el Plan Maestro sin un aumento masivo de impuestos a la clase media, punto”, declaró en un comunicado. “Vamos a tener que reformar el Plan Maestro. No podemos permitirnos el Plan Maestro. Lo he dicho mil veces”.

“No entiendo por qué mis amigos y colegas demócratas no pueden simplemente admitirlo”, añadió.

Las proyecciones presupuestarias del Departamento de Servicios Legislativos de Maryland indican que el déficit estructural del estado podría dispararse hasta alcanzar los 4.000 millones de dólares en 2031.

Al ser preguntado sobre la declaración de Buckel, el presidente de la Junta Estatal de Educación de Maryland, Josh Michael, declaró a WTOP: «El Plan Maestro es una inversión muy ambiciosa en la educación pública».

“Mi prioridad es asegurarme de que esos dólares se inviertan de forma excepcional”, afirmó.

Parte de los esfuerzos del Plan Maestro para atraer y retener educadores es el requisito de que los distritos escolares establezcan un salario mínimo de 60.000 dólares para los educadores antes del 1 de julio.

En 2024, el Departamento de Educación de Maryland informó que casi el 11% de los maestros no regresaron a las aulas estatales.

Michael dijo que su departamento trabajaría con los condados que tienen dificultades para alcanzar el nuevo salario mínimo.

“Pero nuestra expectativa en este momento es que todos cumplan con ese estándar mínimo de 60.000 dólares”, dijo.