Un muerto y cinco heridos en un tiroteo masivo

Un hombre murió tras un tiroteo masivo en Baltimore el sábado por la noche, donde otras cinco personas resultaron heridas.

La policía dijo que los oficiales fueron llamados poco después de las 8:45 p.m. a la intersección de las avenidas Spaulding y Queensbury en el noroeste de Baltimore, donde ocurrió el tiroteo.

Al llegar al lugar, la policía encontró a seis personas —cuatro hombres adultos, una mujer adulta y una niña— con heridas de bala. Fueron trasladados a hospitales.

El comisionado de policía de Baltimore, Richard Worley, dijo que la niña de 5 años recibió un disparo en la mano, pero se espera que se recupere.

«Afortunadamente, no parece que su lesión sea muy grave», dijo Worley.

Uno de los hombres baleados, de 38 años, se encontraba en estado crítico el sábado y fue trasladado a cirugía. La policía informó el domingo por la mañana que había fallecido a causa de las heridas.

Las otras cuatro víctimas tienen entre 23 y 52 años. Se cree que presentan lesiones que no ponen en peligro su vida.

Worley dijo que la policía todavía está investigando el motivo del ataque.

«Parecía que había gente sentada afuera en el porche, consumiendo ladillas», dijo. «Y parecía que alguien acababa de abrir fuego».

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la policía de Baltimore al 410-396-2455.