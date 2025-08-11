Un hombre que viajaba en motocicleta muere tras un accidente

Un hombre que viajaba en motocicleta murió luego de un accidente en el condado de Montgomery, Maryland, el sábado por la noche.

La policía del condado de Montgomery dijo que los oficiales y el personal de bomberos fueron a la cuadra 22000 de New Hampshire Avenue , cerca de Sapling Ridge Lane en Brookeville, poco después de las 6:15 p.m. por un informe de un accidente de dos vehículos «que involucraba un automóvil y una motocicleta».

Al llegar, las autoridades encontraron a un hombre que conducía una motocicleta Triumph negra. Fue declarado muerto en el lugar.

La policía dijo que un hombre que conducía un BMW 128i plateado del año 2013 no resultó herido, pero permaneció en la escena después del accidente.

La causa del accidente sigue bajo investigación.