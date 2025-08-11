Adolescentes presuntamente destrozan y roban una tienda en el centro comercial Hechinger

Un empleado de una tienda resultó herido y se están realizando tareas de limpieza luego de que un grupo de adolescentes presuntamente destrozó y robó en una tienda en el centro comercial Hechinger en el noreste de DC el viernes por la noche.

La policía dijo que antes de las 11:45 p.m., un grupo grande entró a una tienda en Benning Road cerca de Maryland Avenue y robó varios artículos y también arrojó objetos afuera.

La policía dijo que en un momento un empleado intentó cerrar la puerta, pero esta se abrió y la dañó.

Un empleado también sufrió heridas leves.

El incidente aún está bajo investigación.