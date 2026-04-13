Un hombre vinculado a un caso sin resolver de 2015 fue arrestado por múltiples cargos de delitos sexuales

Un hombre vinculado a un caso sin resolver de 2015 fue arrestado en Virginia por múltiples cargos de delitos sexuales, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Spotsylvania el viernes por la noche.

La oficina del sheriff identificó al hombre como James Branton y dijo que se «cree» que Katelin Akens, quien desapareció hace más de una década a la edad de 19 años, es «una de las víctimas».

La detención se produjo en el marco de una colaboración interjurisdiccional entre la oficina del sheriff, la policía estatal de Virginia y la fiscalía del condado de Spotsylvania.

Akens fue vista por última vez el 5 de diciembre de 2015, cuando se dirigía al Aeropuerto Nacional Reagan, según informó WTOP . Akens tenía previsto tomar un vuelo a Arizona, donde residía en ese momento.

Su familia dijo que nunca llegó a su destino.

La policía informó que el equipaje de Akens fue encontrado posteriormente en una zanja de drenaje en River Road en Spotsylvania, aunque faltaban algunas de sus prendas de vestir, dinero en efectivo y su teléfono de las maletas.

“La Oficina del Sheriff de Spotsylvania mantiene su compromiso de traer a Katelin de vuelta a casa con su familia y agradecemos a las agencias estatales, locales y federales que colaboraron en la investigación”, dijo el teniente coronel Delbert Myrick en un comunicado.

La investigación del caso continúa abierta. Se insta a cualquier persona que tenga información relacionada con la desaparición de los Akens a que se comunique con los investigadores al 1-800-928-5822 o al 540-582-5822.