La racha de acuerdos de la familia Trump podría abrir la puerta para que futuros presidentes se beneficien de su cargo

Durante décadas, los presidentes evitaron incluso la apariencia de lucrarse con su cargo.

Harry Truman se negó a prestar su nombre a ningún negocio, incluso después de jubilarse. Richard Nixon temía tanto que un hermano pudiera beneficiarse de sus lazos familiares que mandó intervenir su teléfono. Y George W. Bush se deshizo de todas sus acciones antes de asumir la presidencia.

El presidente Donald Trump está adoptando un enfoque diferente.

El negocio inmobiliario familiar está experimentando la expansión internacional más rápida desde su fundación hace un siglo, y cada operación tiene el potencial de influir en todo, desde los aranceles hasta la ayuda militar.

Dirigida por Eric y su hermano, Donald Jr., la empresa familiar se ha expandido al mundo de las criptomonedas con proyectos que han generado miles de millones de dólares, pero que han suscitado dudas sobre si algunos grandes inversores recibieron un trato de favor a cambio.

Los hermanos también se han unido o han invertido en varias empresas que buscan hacer negocios con el gobierno que dirige su padre. El mes pasado, cerraron un acuerdo que les otorgó participaciones millonarias en un fabricante de drones armados que busca contratos con el Pentágono y con los estados del Golfo Pérsico atacados por Irán y dependientes del ejército estadounidense liderado por su padre.

La Casa Blanca y la Organización Trump niegan que existan problemas éticos. Al ser preguntado sobre el tema en una reciente conferencia sobre criptomonedas, Donald Jr. declaró: «Francamente, ya cansa».

El problema de los conflictos de intereses se remonta a una década atrás, a cuando Trump se postuló por primera vez para un cargo público, pero algunos expertos en ética gubernamental e historiadores argumentan que es más acuciante que nunca, ya que en su segundo mandato se acumulan conflictos que consideran sin precedentes, flagrantes y peligrosos para la democracia.

“No creo que exista ahora mismo ninguna línea divisoria entre las decisiones políticas, los cálculos políticos y los intereses de la familia Trump”, afirmó Julian Zelizer, historiador presidencial de la Universidad de Princeton.

Gran racha de acuerdos en el extranjero

Durante el primer mandato de Trump, la Organización Trump no realizó ningún acuerdo en el extranjero. Poco más de un año después de comenzar su segundo mandato, realizó ocho, todos ellos supuestamente en cumplimiento de la norma autoimpuesta por la Organización Trump de no hacer negocios directamente con gobiernos extranjeros.

Pero los gobiernos de los estados autoritarios y de partido único rara vez adoptan una postura de no intervención, especialmente cuando la empresa pertenece a un presidente en ejercicio.

En Qatar, un proyecto de club de golf y villas de Trump está siendo desarrollado en parte por una empresa propiedad del gobierno qatarí. En Vietnam, donde The New York Times informó que el gobierno desalojó a los agricultores de sus tierras para construir un complejo turístico de Trump, el viceprimer ministro del país aprobó el acuerdo en una ceremonia. Y en Arabia Saudita, un promotor inmobiliario saudí cercano a la familia gobernante está construyendo un complejo turístico llamado «Trump Plaza» en el Mar Rojo.

Es casi imposible saber si estos acuerdos influyeron en algún cambio de las políticas estadounidenses en la forma en que estos países buscaban, pero lo cierto es que consiguieron lo que querían: acceso a tecnología estadounidense avanzada para Qatar, alivio arancelario para Vietnam y aviones de combate para Arabia Saudí.

Y la Organización Trump también obtuvo algo: decenas de millones en comisiones.

Al ser consultada sobre esos proyectos, la Organización Trump afirmó no haber cerrado ningún acuerdo con gobiernos hasta el momento, señalando que la empresa saudí era privada y que había declarado estar «colaborando» con la empresa qatarí, sin haber establecido una «asociación» con ella que hubiera infringido sus propias normas.

Los Emiratos Árabes Unidos, las criptomonedas y Binance

Otro acuerdo que suscitaba dudas sobre posibles conflictos de intereses salió a la luz por primera vez en un artículo del Wall Street Journal en enero, un año después de que se hubiera cerrado.

Días antes de la investidura, la familia Trump vendió casi la mitad de su negocio de criptomonedas World Liberty Financial a una empresa vinculada al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y dirigida por un miembro de la familia real emiratí por 500 millones de dólares.

Una segunda entidad de los Emiratos Árabes Unidos, un fondo gubernamental, invirtió en la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, utilizando 2.000 millones de dólares en una criptomoneda estable emitida por World Liberty. Esto permitió a la empresa de Trump, que recibió los dólares, invertirlos en activos seguros como bonos o fondos del mercado monetario y conservar los millones de dólares generados por los intereses.

Poco después, la administración Trump revocó una restricción impuesta durante la era Biden y otorgó a los Emiratos Árabes Unidos acceso a chips estadounidenses de última generación. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, recibió posteriormente el indulto de Trump , a pesar de haberse declarado culpable de no impedir que delincuentes utilizaran su plataforma para transferir dinero relacionado con el abuso sexual infantil, el narcotráfico y el terrorismo.

El abogado de Zhao negó cualquier vínculo entre los negocios de Binance con la familia Trump y el indulto.

“Cualquier alegación de quid pro quo por parte de Binance o CZ, o de trato financiero preferencial por parte de Binance, es una clara tergiversación de los hechos públicos”, dijo Teresa Goody Guillen en un correo electrónico a la AP, refiriéndose a Zhao por sus iniciales.

Al ser consultada sobre el indulto, la Casa Blanca afirmó que las autoridades federales habían castigado injustamente a Zhao en lo que denominó «la guerra de la administración Biden contra las criptomonedas».

World Liberty desestimó la idea de un conflicto, afirmando que el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos no tenía ninguna relación con la política de chips del presidente.

miles de millones de criptomonedas

World Liberty también ha proporcionado una fuente de ingresos independiente a una nueva sociedad de responsabilidad limitada de Trump mediante la venta de «tokens de gobernanza» que otorgan a sus propietarios ciertos derechos de voto en la empresa, aunque no participaciones accionariales, recaudando 2.000 millones de dólares el año pasado. Esto se traduce en cientos de millones de dólares para los Trump a través de su participación en World Liberty y un acuerdo paralelo que les permite obtener un porcentaje de estas ventas.

Uno de los principales inversores en tokens fue Justin Sun, un multimillonario de las criptomonedas que, como ciudadano extranjero, tendría prohibido por la ley estadounidense realizar donaciones políticas a políticos estadounidenses. Entre la elección y la toma de posesión de Trump, Sun gastó 75 millones de dólares en tokens .

En febrero del año pasado, una demanda federal que acusaba a Sun de engañar a los inversores fue suspendida antes de resolverse el mes pasado con una multa de 10 millones de dólares.

Luego están las monedas de recuerdo tipo «meme» estampadas con el rostro de Trump que salieron a la venta días antes de que prestara juramento el año pasado.

Durante los siguientes cuatro meses, las criptomonedas generaron 320 millones de dólares , que en su mayoría fueron a parar a entidades vinculadas a Trump, según el rastreador de blockchain Chainalysis. Esto representa más del doble del dinero recaudado en los cuatro años que administró su hotel en Washington D.C. durante el primer mandato de Trump.

A diferencia de los lobistas o donantes de campaña que intentan influir en Trump, los compradores de monedas pueden adquirirlas de forma anónima. Uno de los que optó por hacer pública su compra fue Sun, quien gastó 200 millones de dólares en las monedas y tuvo acceso a Trump en una fiesta de gala que organizó para los mayores compradores.

Otra empresa familiar de criptomonedas, American Bitcoin, salió a bolsa en septiembre, lo que le proporcionó a Donald Jr. y Eric alrededor de mil millones de dólares en activos financieros en ese momento. Meses antes, su padre anunció una nueva reserva nacional de bitcoins, lo que disparó el precio de la criptomoneda a un récord histórico.

Los negocios de Trump no son completamente inmunes a la notoria volatilidad de las criptomonedas. El valor del bitcoin y otros tokens digitales se ha desplomado, inquietando a los inversores. Tanto las acciones de American Bitcoin como el valor de las criptomonedas conmemorativas de Trump han caído un 90% desde sus máximos.

El mes pasado, Trump anunció que celebraría otra cena con los nuevos principales poseedores de sus criptomonedas basadas en memes, lo que impulsó el valor de la moneda antes de que volviera a caer.

“Cualquier restricción que existiera durante el primer mandato parece haber desaparecido por completo”, afirma Timothy Naftali, historiador de la Universidad de Columbia. “¿Acaso queremos que los futuros presidentes estén abiertos a la mejor oferta?”

Trump cree que a la gente no le importa.

Al ser consultada para comentar sobre este tema, la Casa Blanca afirmó que Trump actúa de manera ética y que cualquier insinuación en sentido contrario es malintencionada o carece de fundamento. Reiteró que sus bienes se encuentran en un fideicomiso administrado por sus hijos y declaró que no tiene ninguna participación en los negocios familiares.

“No existen conflictos de intereses”, declaró la portavoz Anna Kelly.

En un comunicado aparte, la Organización Trump afirmó que cumple plenamente con todas las leyes aplicables sobre ética y conflictos de intereses, y añadió: «La insinuación de que la política ha enriquecido a la familia Trump carece de fundamento».

En enero, Trump declaró a The New York Times que, en lo que respecta a posibles conflictos de intereses, «descubrí que a nadie le importaba y que a mí sí me importaba», aludiendo a una exención de la que goza el presidente respecto a la ley federal que prohíbe a los funcionarios federales tener intereses financieros en empresas afectadas por las políticas públicas que ellos mismos ayudan a formular.

No está claro que se equivoque sobre las actitudes de los estadounidenses, aunque parecen estar cambiando incluso entre los republicanos. En una encuesta del Pew Research Center realizada en enero, el 42% de esos votantes afirmó confiar en que Trump actúa éticamente en el cargo, una cifra inferior al 55% registrado al inicio de su segundo mandato hace un año.

Cambio de fortuna

Según las estimaciones de Forbes, el patrimonio neto de Trump asciende ahora a 6.300 millones de dólares, un aumento del 60% con respecto a antes de su regreso al cargo, un hecho sorprendente teniendo en cuenta las dificultades que atravesó la Organización Trump anteriormente.

El Trump International Hotel de Washington D.C. nunca generó ganancias antes de su venta. Dos cadenas hoteleras de Trump, dirigidas a viajeros de clase media durante su primer mandato, cerraron por falta de demanda. Los edificios de condominios eliminaron el nombre de Trump de sus fachadas tras descubrir que, en lugar de atraer compradores, los ahuyentaba .

En su segundo mandato, ningún condominio nuevo en Estados Unidos lucirá el nombre de Trump en sus entradas, pero su nombre es muy valorado en Washington, donde la gente tiene asuntos que tratar con el gobierno federal.

Donald Jr., el hijo mayor de Trump, abrió un club privado en el barrio de Georgetown, en Washington, que cobra cuotas de inscripción de hasta 500.000 dólares a los miembros fundadores.

Uno de los pocos clubes con cuotas comparables, el Yellowstone Club en Montana, ofrece acceso a múltiples estaciones de esquí, 50 pistas y más de una docena de restaurantes en un área exclusiva para miembros del tamaño de Manhattan.

El club de Donald Jr. está en el sótano de un edificio, pero ofrece algo más: proximidad al poder.

El nombre del club es “Executive Branch”.

Biblias, guitarras y zapatillas deportivas

Otros presidentes y sus familias han realizado actos en busca de lucro que han empañado ese alto cargo.

Hunter Biden cobró como director de una compañía de gas ucraniana mientras su padre era vicepresidente. La Fundación Clinton recibió donaciones extranjeras, aunque después de que Bill Clinton dejara el cargo. Y Billy, el hermano de Jimmy Carter, sacó provecho del apellido familiar vendiendo cerveza.

En el caso de Trump, el propio presidente está promocionando productos, entre ellos Biblias con la inscripción «Dios bendiga a los EE. UU.» por 59,99 dólares, zapatillas deportivas con la leyenda «Nunca te rindas» por 399 dólares y guitarras eléctricas con precios de hasta 11.500 dólares (sin incluir el envío) para un modelo autografiado por el presidente.

Año nuevo, ganancias nuevas

En los primeros meses del segundo año de Trump de vuelta en la Casa Blanca, el impulso no ha disminuido.

En enero, la Organización Trump anunció su tercer acuerdo con Arabia Saudita en menos de un año, esta vez una «colaboración» con una empresa vinculada más directamente al gobierno, ya que pertenece al fondo soberano de riqueza del país, presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Al ser consultada por la AP sobre si el proyecto en las afueras de Riad para la construcción de mansiones Trump, un hotel y un campo de golf violaba el compromiso de la empresa de no cerrar acuerdos con gobiernos extranjeros, la Organización Trump afirmó que no «hace negocios con ninguna entidad gubernamental», pero no se pronunció específicamente sobre el proyecto.

Mientras tanto, mientras la nueva empresa de drones de los dos hermanos mayores busca contratos con el Pentágono, otros contratistas gubernamentales en los que uno o ambos adquirieron participaciones el año pasado están recibiendo decenas de millones de dólares de los contribuyentes. Esto incluye a un fabricante de motores de cohetes, un proveedor de chips de inteligencia artificial y una empresa de análisis de datos, según los registros de contratación del gobierno.

Al ser preguntado sobre posibles conflictos tras el anuncio del acuerdo de drones, Eric declaró: «Me enorgullece enormemente invertir en empresas en las que creo». Un portavoz de Donald Jr. afirmó que este no tiene contacto con el gobierno en relación con las empresas de su cartera, y añadió que «la idea de que deba dejar de vivir su vida y ganarse la vida para mantener a sus cinco hijos solo porque su padre es presidente es, francamente, un criterio ridículo y absurdo».

Una nueva firma de inversión a la que los hermanos se unieron como asesores el año pasado recaudó 345 millones de dólares en una oferta pública inicial para adquirir participaciones en empresas estadounidenses con el objetivo de ayudar a su padre a reactivar la industria manufacturera del país. Después de que la AP preguntara al principal abogado de negocios de Trump sobre una cláusula en un documento regulatorio que indicaba que la firma se centraría en empresas que buscan subvenciones federales, créditos fiscales y contratos gubernamentales, este presentó un nuevo documento sin dicha cláusula.

Zelizer, el historiador de Princeton, dice que espera que los futuros presidentes muestren más moderación a la hora de enriquecerse, pero le preocupa el mensaje que está enviando Trump.

“Políticamente ha demostrado que no hay que pagar ningún precio por ganar dinero”, dijo. “Sabes que puedes llegar hasta ahí”.