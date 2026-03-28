Un hombre fue condenado a cadena perpetua por el robo mortal de un auto a una mujer

Un hombre de Sterling, Virginia, ha sido condenado a dos cadenas perpetuas más 13 años de prisión por un robo de coche ocurrido en 2024 en el que una mujer falleció tras ser atropellada por su propio vehículo.

José Ulises Aguilar-Martínez, de 23 años, compareció el jueves ante el Tribunal de Circuito del Condado de Loudoun para la lectura de su sentencia por un cargo de homicidio grave en primer grado, así como por cargos de robo con resultado de muerte, intento de hurto mayor y atropello con fuga.

El 28 de julio de 2024, Aguilar-Martínez intentó robar un vehículo que estaba encendido frente al 7-Eleven en Town Center Plaza en Sterling. Un adulto y dos niños se encontraban en el asiento trasero.

Según los documentos judiciales, su intención era robar un coche para conducir hasta California. El adulto que se encontraba en el vehículo, que estaba en marcha, impidió que Aguilar-Martínez se lo llevara.

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Loudoun , Aguilar-Martínez abandonó entonces el estacionamiento y se cambió de ropa para intentar ocultar su identidad.

Melody Waldecker llegó al estacionamiento de la tienda de conveniencia unos minutos después. Según el comunicado de prensa, la mujer de Maryland se encontraba en el condado de Loudoun para visitar a su madre enferma. Dejó el vehículo encendido mientras entraba a la tienda.

Aguilar-Martínez regresó al estacionamiento y se subió al vehículo de Waldecker. Ella lo vio e intentó impedir que robara el auto tirando de la manija de la puerta.

Cuando Aguilar-Martínez comenzó a retroceder, Waldecker perdió el equilibrio y cayó al suelo.

“Aguilar-Martínez giró el volante, aceleró bruscamente y luego pasó por encima del cuerpo de Melody”, declaró la Fiscalía del Condado de Loudoun. Ella falleció en el lugar del accidente.

La policía localizó y arrestó a Aguilar-Martínez, que aún se encontraba en el vehículo de Waldecker, unos 45 minutos después.

“Este brutal crimen fue una tragedia sin sentido contra Melody Waldecker y la comunidad. La señora Waldecker se dedicaba al cuidado de su familia y de su familia. Fue asesinada porque este individuo quería robar un auto para conducir hasta California a cualquier precio”, declaró el fiscal del estado, Bob Anderson, en un comunicado.