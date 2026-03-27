Minnesota será sede del mitin principal de ‘No Kings’, con Springsteen como cabeza de cartel

Minnesota será el epicentro del movimiento de protesta «No Kings» el sábado, cuando Bruce Springsteen interprete «Streets of Minneapolis» en un estado donde las emociones aún están a flor de piel por la represión migratoria del presidente Donald Trump y la muerte de dos residentes baleados por agentes federales.

Se están organizando más de 3100 eventos en comunidades de todos los tamaños en los 50 estados, y se espera la participación de más de 9 millones de personas. Un número creciente de estos eventos tendrá lugar en los suburbios, que se encuentran cada vez más en la primera línea de la resistencia contra Trump.

Los organizadores han designado la concentración en Minnesota, en el Capitolio Estatal de St. Paul, como el evento principal del sábado. Han informado a una agencia de supervisión estatal que podrían congregarse 100.000 personas en el complejo del Capitolio, donde el evento del pasado mes de junio atrajo a unas 80.000 personas.

El movimiento se está extendiendo por todo el mundo, afirmó Ezra Levin, cofundador de Indivisible, el grupo activista que lidera las manifestaciones. También se han planeado concentraciones en más de una docena de países, entre ellos Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Suiza, Italia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Suecia, México y Australia, según declaró en una entrevista. En los países con monarquías constitucionales, las protestas se denominan «No a los tiranos».

Además de Springsteen, en el mitin de St. Paul también participarán la cantante Joan Baez y la actriz Jane Fonda, conocidas por su activismo desde la época de la guerra de Vietnam, y el senador Bernie Sanders de Vermont, un héroe del movimiento progresista, junto con una larga lista de otros activistas nacionales y locales, líderes sindicales y funcionarios electos.

“Al mismo tiempo, a principios de este año, en las Ciudades Gemelas, vimos algunas de las iniciativas de organización más inspiradoras, solidarias y valientes que hemos visto en todo el país, y eso nos sirve de inspiración a todos”, añadió Levin.

Esta será la tercera ronda de protestas de “No Kings”, que suelen tener un ambiente festivo. Están organizadas por una amplia coalición de grupos que se oponen a lo que denominan autoritarismo bajo el mandato de Trump y a sus intentos de consolidar y expandir su poder. Los organizadores afirman que más de 5 millones de personas salieron a las calles en más de 2100 eventos el pasado junio, seguidas de más de 7 millones de personas en más de 2700 eventos en octubre.

Los organizadores anunciaron las protestas del sábado en enero, poco después de los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis. Ya se habían elaborado planes, pero sus muertes durante el despliegue de unos 3.000 agentes federales en Minnesota dieron un nuevo enfoque a la causa.

Según Levin, se espera que la oposición a la guerra en Irán, que Estados Unidos e Israel iniciaron con ataques aéreos el 28 de febrero, atraiga aún más gente a las protestas.

Trump reaccionó a los mítines anteriores de «No a los reyes» insistiendo en que «yo no soy un rey» y diciendo que los asistentes «no representaban al pueblo de nuestro país».

Poco después de componer «Streets of Minneapolis», Springsteen visitó Minnesota para homenajear a Good, Pretti y otros residentes por su valentía al oponerse a la represión federal. La interpretó por primera vez en vivo en un evento benéfico en el emblemático club nocturno First Avenue. Sin duda, la cantará en el Capitolio el sábado y nuevamente el martes por la noche en el Target Center de la ciudad, cuando él y la E Street Band den inicio a su gira estadounidense «Land of Hope & Dreams».

Springsteen lleva mucho tiempo enfrentado a Trump , quien ha calificado al icono del rock de Nueva Jersey de «sobrevalorado».

El logotipo de la gira incluye el lema «No Kings» (Sin reyes). Springsteen ha declarado que vienen en defensa de «la democracia estadounidense, la libertad estadounidense, nuestra Constitución estadounidense y nuestro sagrado sueño americano, todo lo cual está siendo atacado por nuestro aspirante a rey y su gobierno corrupto».

“El movimiento No Kings es de suma importancia en este momento”, declaró Springsteen al Minnesota Star Tribune antes del mitin. “Cuando tienes la oportunidad de cantar algo donde el momento es crucial y si tienes algo poderoso que cantar, realza el momento, eleva tu trabajo a otro nivel”.