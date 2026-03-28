Los trabajadores de la TSA podrían cobrar el lunes

Los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte podrían recibir sus primeros cheques de pago completos en más de seis semanas tan pronto como el lunes, luego de que el presidente Donald Trump firmara el viernes una orden ejecutiva que instruye al secretario de Seguridad Nacional a pagarles de inmediato.

Sin embargo, expertos en viajes y líderes sindicales afirmaron que las enormes colas de seguridad en algunos aeropuertos estadounidenses no desaparecerían de la noche a la mañana y podrían prolongarse hasta la próxima semana o incluso más, mientras los trabajadores de la TSA esperan sus salarios atrasados, los aeropuertos evalúan su plantilla y el Congreso sigue en desacuerdo sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional.

“Hasta que los cheques estén en manos de los viajeros, es posible que sigamos viendo algunos problemas de personal”, afirma Eric Rosen, director de contenido de viajes de The Points Guy, un sitio web de información turística. “Pero (la orden ejecutiva) es una buena noticia, creo, tanto para los agentes de la TSA como para los pasajeros. Y esperemos que el dinero empiece a fluir rápidamente y que la gente pueda volver a trabajar”.

Los distritos escolares y las universidades de todo el país tienen próximas vacaciones de primavera, y los viajes también aumentan en torno a festividades como la Pascua judía y la Pascua cristiana.

Esperando el cheque de pago

El personal de la TSA ha estado trabajando sin cobrar desde el 14 de febrero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional quedó suspendido debido a una disputa en el Congreso sobre las operaciones federales de inmigración .

A medida que se prolongaba el cierre parcial del gobierno, que ya duraba un récord, algunos de los agentes que controlaban a los pasajeros y el equipaje faltaron a sus turnos programados; la ausencia de varios miles de personas en un solo día fue suficiente para provocar tiempos de espera de varias horas y el cierre de los carriles exprés en los aeropuertos de Houston , Atlanta, Nueva Orleans, Nueva York y otros lugares.

Trump firmó la orden ejecutiva después de que los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaran un proyecto de ley aprobado por el Senado a primera hora del viernes que habría financiado a la TSA , la Guardia Costera de Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, pero no al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni a la Patrulla Fronteriza.

Caleb Harmon-Marshall, un ex oficial de la TSA que dirige un boletín informativo de viajes llamado Gate Access, dijo que los oficiales con los que habla quieren recibir rápidamente el pago íntegro de sus salarios atrasados ​​porque tienen dificultades para pagar sus facturas y acumulan deudas, así como recargos por mora e intereses.

Al mismo tiempo, Harmon-Marshall afirmó que no cree que la situación del personal del aeropuerto mejore significativamente hasta que los agentes tengan la seguridad de que seguirán cobrando y de que no se les suspenderán los ingresos de nuevo debido a la falta de acuerdo en el Congreso.

“Espero que con esta orden ejecutiva llegue el alivio”, dijo. “Creo que solo quieren saber cuánto durará, porque si es solo por un período de pago, no será suficiente para que regresen. Tiene que ser un pago prolongado para que regresen o quieran quedarse”, agregó.

Harmon-Marshall estimó que los viajeros preocupados por pasar por el control de seguridad en sus próximos vuelos deberían prever colas más largas durante una o dos semanas más.

“Este ir y venir sobre todos estos cambios de decisiones está confundiendo a los agentes de la TSA, así que posiblemente estén pensando: ‘¿Nos están pagando o no?’”, dijo.

La Casa Blanca afirmó que el dinero para pagar a los empleados de la TSA provendría de una importante ley de recortes de impuestos que Trump promulgó el año pasado, la cual destinó miles de millones de dólares adicionales al Departamento de Seguridad Nacional. Este dinero ha permitido que los agentes del ICE sigan cobrando durante el cierre del DHS.

Johnny Jones, secretario-tesorero de la división de trabajadores de la TSA del sindicato Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, dijo que el pago a los trabajadores de la TSA a partir del lunes sería bienvenido, pero que el Congreso necesita llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley que ponga fin al cierre del Departamento de Seguridad Nacional.

“Supongo que la medida es buena para el presidente, pero por otro lado, hay mucha gente que no tiene nada, y no sé si esto lo va a solucionar”, dijo Jones.

Evaluación de la escasez de personal

Los aeropuertos que vieron pasajeros haciendo cola en los controles de seguridad, lo que provocó atascos en las zonas de facturación, o que llegaron demasiado pronto para sus vuelos, tendrán que decidir si reabren los puntos de control o los carriles de servicio rápido que cerraron o consolidaron debido a la falta de personal.

En algunos aeropuertos, la tasa diaria de ausencias de los agentes de la TSA alcanzó el 40%. A nivel nacional, el jueves, más del 11,8% de los empleados de la TSA que estaban de turno faltaron al trabajo, la cifra más alta hasta el momento, según informó el departamento el viernes.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), casi 500 de los cerca de 50 000 agentes de la agencia han renunciado desde que comenzó el cierre del gobierno. La administradora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, informó a los legisladores el miércoles que algunos de los que faltaron a sus turnos en las últimas semanas también podrían irse. Añadió que la contratación probablemente será más difícil tras las perturbaciones personales y públicas causadas por el cierre.

“El cierre no solo está disminuyendo el número de candidatos interesados, sino que, para aquellos que logramos contratar, se les exige completar de cuatro a seis meses de capacitación antes de obtener la certificación para trabajar en los puestos de control”, dijo McNeill.

El experto en seguridad aérea Sheldon Jacobson, cuya investigación contribuyó al diseño de TSA PreCheck, afirmó que no cree que los viajeros con viajes planeados deban entrar en pánico. Según él, los tiempos de espera de 3 y 4 horas en Atlanta, Houston y Nueva Orleans fueron casos excepcionales.

“En muchos de los aeropuertos que he analizado, los retrasos son bastante habituales”, afirmó.

Jacobson también señaló que el número de agentes de la TSA que han renunciado desde mediados de febrero no es mucho mayor que la tasa de rotación habitual para este puesto, que ronda el 8%.