Un hombre fue acusado de asesinato en primer grado por el incendio de una casa que causó la muerte de su vecino

Un hombre de Sterling, Virginia, acusado de provocar intencionalmente un incendio en una casa en 2025 que causó la muerte de su vecino, fue imputado el lunes por un cargo de asesinato en primer grado.

Jacob Bogatin fue arrestado el 28 de octubre de 2025 por la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun, pocos días después del incendio en la cuadra 20000 de Riptide Square.

Los investigadores de bomberos y del sheriff indicaron que el hombre provocó el incendio intencionadamente , el cual calcinó dos casas adosadas y dañó una tercera. El cuerpo de Madelaine Samantha Akers, de 36 años, fue hallado durante la investigación.

Según los documentos de la acusación, Bogatin presentó una reclamación al seguro al día siguiente del incendio por más del doble de la deuda de la vivienda recientemente embargada. También fue identificado como sospechoso gracias a las grabaciones de las cámaras de vigilancia y a un perro detector de explosivos. En su vehículo se encontraron una botella de líquido inflamable y un encendedor de barbacoa, según informaron los fiscales.

Bogatin también enfrenta cargos en un caso federal de fraude.

Los fiscales federales de Pensilvania afirman que Bogatin presentó repetidamente solicitudes falsas y engañosas para un programa destinado a paliar la COVID-19 que ofrecía préstamos de emergencia a bajo interés para empresas por montos de hasta 500.000 dólares. En marzo, fue acusado de cuatro cargos de robo de fondos públicos.

En 2002, Bogatin y otros tres hombres fueron acusados ​​en el Distrito Este de Pensilvania de cargos que incluían fraude postal, lavado de dinero y conspiración para formar parte de una organización corrupta e influenciada por el crimen organizado, delitos que se utilizan con frecuencia en los juicios contra el crimen organizado.

El caso nunca llegó a juicio porque los tres coacusados ​​de Bogatin huyeron. Permanecen prófugos hasta el día de hoy.

Uno de los coacusados, Semion Mogilevich, fue identificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como «un jefe del crimen organizado transnacional que opera desde Rusia» y otros países.

Tras la presentación de los cargos más recientes en Pensilvania, el fiscal del condado de Loudoun, Bob Anderson, y el sheriff Mike Chapman coordinaron con funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que Bogatin permanezca bajo custodia en el centro de detención del condado de Loudoun.

“Cualquier posible traslado futuro a custodia federal será temporal y de duración limitada, y no interferirá con los cargos que enfrenta Bogatin en Loudoun por la muerte de Madelaine S. Akers”, según un comunicado del 1 de abril de la oficina de Anderson.

El asesinato en primer grado es un delito grave de clase 2 en Virginia, punible con una pena mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua.