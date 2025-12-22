Un hombre choca su auto contra un supermercado

Un hombre fue llevado al hospital después de estrellarse contra una tienda Giant Foods en Silver Spring, Maryland, el domingo, según el Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery.

Los bomberos dijeron que los equipos respondieron a los informes de un vehículo que se estrelló contra un edificio en la cuadra 3800 de International Drive en la comunidad de jubilados Leisure World, según una publicación en X de Dave Pazos, subjefe de Bomberos y Rescate del condado de Montgomery.

El coche se estrelló contra una salida de emergencia junto al frente del edificio.

Según los bomberos, el hombre que conducía el vehículo fue trasladado al hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida.

Los bomberos dijeron que se notificó a los funcionarios encargados de hacer cumplir el código de construcción y que la tienda permanecerá abierta.