Agente de ICE dispara a hombre tras ser atropellado por una camioneta

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó el domingo contra un inmigrante cubano que vivía ilegalmente en Estados Unidos después de que el hombre atropellara al agente y a otro con una camioneta en la capital del estado de Minnesota, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El hombre también mordió a un agente de ICE cuando los oficiales lo sometieron afuera de su apartamento en St. Paul después de que intentó huir a pie, dijo la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un correo electrónico.

El hombre no resultó herido y las lesiones recibidas por los agentes atropellados por la camioneta no pusieron en peligro su vida, aunque él y los agentes fueron trasladados al hospital para ser evaluados, dijo McLaughlin.

La tensión ha aumentado en la zona de Minneapolis-St. Paul a medida que las autoridades federales continúan con la represión migratoria . La semana pasada, agentes del ICE y manifestantes se enfrentaron en la vecina Minneapolis.

McLaughlin dijo que el hombre detenido el domingo ingresó a Estados Unidos en 2024 a través de un programa ahora descontinuado implementado por la administración del expresidente Joe Biden que permitía a los migrantes sin los documentos de entrada adecuados ingresar al país mientras se revisaban sus solicitudes de asilo.

El incidente ocurrió el domingo por la mañana. La policía de St. Paul declaró que acudieron a la zona tras recibir informes de disparos, pero se enteraron de que el agente de ICE había disparado.

Los agentes de ICE vieron al hombre subirse a su camioneta y se acercaron al vehículo, dijo McLaughlin, identificándose como agentes de ICE. Cuando el hombre se negó a bajar la ventanilla, le dijeron que la romperían si seguía sin hacerlo, añadió.

El hombre huyó, atropelló a un agente y se dirigió al estacionamiento de su complejo de apartamentos, donde los agentes lo detuvieron de nuevo y le ordenaron que bajara de la camioneta, dijo McLaughlin. Chocó con su camioneta contra un vehículo de ICE, atropellando al segundo agente, lo que provocó los disparos, que no lo alcanzaron, añadió.

Después de embestir otro vehículo de ICE, el hombre salió de su camioneta e intentó huir a su apartamento, pero los agentes lo derribaron, dijo McLaughlin.