Acusan a un padre por la muerte de su hija

Un padre de DC enfrenta cargos después de que su hija de 20 meses se ahogara en un jacuzzi en un alquiler vacacional de Florida, según los investigadores.

Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola y del Cuerpo de Bomberos y Rescate del Condado de Osceola fueron llamados poco después de las 3:30 a. m. del 13 de diciembre a una casa en Nice Court en Kissimmee por un informe de un niño que no respondía.

Las autoridades dijeron que la familia se alojaba en un Airbnb.

La niña fue llevada a AdventHealth Celebration, donde fue declarada muerta poco después de las 4:30 am, según los investigadores.

Los detectives dijeron que el padre de la niña, Reynard Tyrone Hough, de 33 años, de DC, dijo a los agentes que llevó a su hija al jacuzzi y se quedó dormido mientras la sostenía.

Dijo que se despertó y encontró al niño inconsciente en sus brazos mientras aún estaba en el agua.

Tras una investigación, los detectives determinaron que Hough actuó con negligencia en la muerte del niño. Inicialmente fue arrestado por negligencia infantil con graves daños corporales.

El domingo 14 de diciembre, los detectives agregaron un cargo adicional de homicidio agravado.

Hough permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Osceola.

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola informó que la investigación de la muerte continúa. No se han revelado detalles adicionales sobre cuánto tiempo permaneció el niño en el jacuzzi ni si había otros adultos presentes en el momento del incidente.