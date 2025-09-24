Un empleado de salud y servicios humanos del condado de Montgomery defraudó al condado

Un empleado del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery (DHHS) defraudó al condado por más de $13,000 al pasar más de 270 horas atendiendo a clientes privados durante las horas de trabajo del condado desde julio de 2024, según un informe publicado el miércoles por la Oficina del Inspector General.

Según el informe, la oficina del inspector general informó a Richard Madaleno, director administrativo del condado, sobre el empleado. En una respuesta al informe del 19 de septiembre, Fariba Kassiri, subdirectora administrativa del condado, afirmó que el DHHS estaba «tomando las medidas necesarias para recuperar el sobrepago» y que el empleado se separará del condado el miércoles.