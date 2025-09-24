VA Railway Express y Amtrak ajustan sus horarios para adaptarse al Proyecto del Puente Largo

A partir de enero de 2026, Virginia Railway Express ajustará su servicio ferroviario debido al Proyecto del Puente Largo, y algunos trenes operarán desde Alexandria en lugar de Union Station. La compañía también celebra el regreso del Programa Step-Up de Amtrak, que ofrece opciones de viaje adicionales.

El Proyecto del Puente Largo, una vez finalizado para 2030, permitirá un mayor servicio ferroviario de mercancías y pasajeros al separar las líneas entre Washington, D. C. y Virginia. El sistema actual de doble vía, considerado generalmente un cuello de botella, ha afectado negativamente los tiempos de viaje.

El costo estimado de todo el Proyecto del Puente Largo es de 2.300 millones de dólares.

“El Proyecto del Puente Largo es uno de los proyectos de construcción ferroviaria más grandes que se han llevado a cabo en el estado en años”, declaró la Autoridad Ferroviaria de Pasajeros de Virginia al Mercury. “Este nuevo puente ferroviario de dos vías se encuentra actualmente en construcción y aumentará la capacidad ferroviaria a través del río Potomac. Su finalización significará un cambio generacional en el transporte ferroviario de pasajeros para los virginianos”.

A partir de enero, los cuatro trenes VRE que terminan en Alexandria serán los últimos cuatro trenes matutinos: dos de la línea Manassas y dos de la línea Fredericksburg. Los viajeros también pueden hacer transbordo para usar el servicio ferroviario de Metro en Alexandria.

No se eliminarán trenes VRE, según el servicio ferroviario de cercanías, y agregó que los planificadores pueden refinar los ajustes del servicio durante el período del proyecto 2026-2030.

Amtrak Virginia también implementará cambios temporales en el servicio, ampliando su lista de viajes combinados de ida y vuelta en tren y autobús en Virginia de cinco a seis. La lista de trenes diarios de ida y vuelta incluye cuatro trenes a Norfolk y Newport News, y dos autobuses exprés diarios desde y hacia Hampton Roads, lo que proporciona a Newport News una conexión adicional con Washington, D. C.

Los viajeros deben esperar ligeros cambios en los horarios de salida y llegada.

VPRA está trabajando para crear un nuevo plan de servicio que se adapte al actual servicio ferroviario de pasajeros de Amtrak Virginia y a los planes de construcción del nuevo Long Bridge «mientras se mantiene dentro del cronograma y el presupuesto», dijo la autoridad.

Durante el proceso de planificación de la construcción, Amtrak Virginia también está restableciendo su Programa Amtrak Step-Up, que ofrece a los usuarios de billetes de múltiples viajes de VRE más opciones para viajar hacia y desde Union Station a partir del próximo mes. El servicio de trenes de cercanías suspendió el programa en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en el número de pasajeros.

El programa Step-Up permitirá a los titulares de boletos VRE de 10 viajes o mensuales seleccionar un boleto adicional de $4 a través de la aplicación móvil VRE. Los pasajeros podrán entonces subir a un tren de Amtrak que circule por el área de servicio de VRE en lugar de un tren de VRE, en cualquier momento, los siete días de la semana. En la aplicación móvil VRE, los pasajeros pueden ver los próximos trenes de Amtrak y la cantidad de asientos disponibles.