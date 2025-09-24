Las multas por exceso de velocidad en Maryland comenzarán a aplicarse en octubre

¿Estás listo para pagar una multa de $425 por exceso de velocidad? Podrías estar en Maryland, dependiendo de la velocidad a la que vayas.

A partir del 1 de octubre, las cámaras automatizadas de todo el estado comenzarán a emitir multas por niveles según el exceso de velocidad al conducir. La nueva estructura de niveles fue aprobada por la Asamblea General de Maryland y firmada por el gobernador Wes Moore en mayo.

Comienza si excedes el límite de velocidad entre 12 y 15 millas por hora y se impone una multa de 40 dólares.

Para aquellos que exceden el límite de 16 a 19 millas por hora, la multa aumenta a $70.

Se aplicará una multa de 120 dólares a quienes excedan el límite de velocidad entre 20 y 29 millas por hora.

Los que vayan a una velocidad de 30 a 39 millas por hora recibirán una multa de $230 y las multas más severas de $425 son por exceso de velocidad de más de 40 mph.

Las citaciones siguen siendo civiles y no contarán para ningún punto en su licencia.

Ron Weiss, miembro fundador del Comité de Seguridad de Tráfico de Maryland 210, dijo a WTOP que la organización ha estado abogando por estructuras de niveles de multas para acelerar durante años.

Agregó que ayudará a reducir los accidentes en la Ruta 210 de Maryland, que durante mucho tiempo ha sido considerada una de las carreteras más mortales de la región.

“Desde julio del año pasado, tenemos más de 90.000 citaciones solo en la calle 210, lo que supone unas 200 infracciones al día”, afirmó Weiss.

Y cada uno de esos infractores recibió una multa fija de 40 dólares.

“El año pasado tuvimos un incidente con un vehículo que circulaba a 305 kilómetros por hora, imagínese”, dijo Weiss.

Según las estadísticas de SafeRoadsMD, casi 100 personas han muerto en accidentes automovilísticos en la MD-210 en los últimos 18 años.

“Este es un problema estatal, pero específicamente en el condado de Prince George. Tenemos muchas más muertes en accidentes de tránsito de las que nos corresponden”, dijo Weiss. “Nuestra población es un poco menor que la del condado de Montgomery, pero tenemos entre dos y tres veces más muertes en accidentes de tránsito que el condado de Montgomery”.