Un ciclista de 11 años murió en un accidente con un autobús escolar

El conductor de un autobús escolar del condado de Montgomery atropelló y mató a un ciclista de 11 años en el vecindario de Aspen Hill en Maryland.

El accidente ocurrió poco después de las 3:10 p. m. del jueves en Russett Road y Bauer Drive, cerca de Earle B. Wood Middle School.

La policía informó en un comunicado que, al llegar al lugar, la niña fue encontrada cerca de la parte trasera del autobús. Se desconoce la trayectoria que seguían el autobús y la joven ciclista al momento del accidente.

Shiera Goff, oficial de información pública de la policía del condado de Montgomery, dijo en una conferencia de prensa el jueves por la tarde que la niña de 11 años vivía en la zona.

» No sé si ella estaba en la bicicleta o si caminaba con ella , pero había una bicicleta involucrada » , dijo Goff .

El superintendente de las escuelas públicas del condado de Montgomery, Thomas Taylor, habló en la conferencia de prensa y compartió que la niña era una estudiante de la zona.

Estamos profundamente entristecidos por esta noticia, enormemente entristecidos. En nombre del sistema escolar , quiero expresar nuestras más sinceras condolencias a los estudiantes , familiares, amigos, maestros y compañeros de clase. No hay palabras que puedan expresar el dolor que nuestra comunidad escolar siente en este momento . Esta es la peor pesadilla de cualquier padre y el mayor temor de cualquier educador , dijo Taylor.

El conductor del autobús, cuya identidad no se hizo pública, fue llevado a declarar ante el equipo de crisis del departamento. No se presentarán cargos hasta que se complete la investigación, afirmó Goff.

Goff dijo que el autobús estaba lleno de niños que presenciaron el accidente, pero no se reportaron heridos.

Se ofrecerá asesoramiento y otros servicios a los estudiantes. Un segundo autobús los trasladó a un lugar de reunificación con sus tutores.

“ Nuestro enfoque en este momento es apoyar a la familia, a nuestra comunidad escolar que está sufriendo y a nuestro personal”, dijo Taylor.

Bauer Drive está actualmente cerrada entre Greenspan Lane y Myer Terrace. Russett Road está cerrada a la altura de Manorvale Road. La policía pide a los conductores que busquen rutas alternativas.

Taylor dijo que el sistema escolar evaluará las “zonas para caminar” en la región para determinar dónde los estudiantes pueden caminar de manera segura y “ llegar a la escuela de manera segura y regresar a casa de manera segura todos los días”.