Muere en tiroteo en Columbia Heights, DC

Un hombre buscado en relación con una investigación de asesinato murió la mañana del jueves tras un intercambio de disparos con las autoridades en Columbia Heights, según informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD).

El tiroteo ocurrió en la cuadra 1400 de Girard Street NW. La policía indicó que el hombre fallecido era buscado por un homicidio previo.

El MPD confirmó que ninguno de sus oficiales participó directamente en el tiroteo, pero acudieron al lugar para brindar apoyo.

Las autoridades señalaron que el Grupo de Tareas Regional de Fugitivos del Área Capital estaba ejecutando una orden de arresto antes de que ocurriera el intercambio.

Vecinos del área informaron que el incidente ocurrió dentro de un edificio de apartamentos. La policía cree que el sospechoso asesinó a Marisha Singletary, de 33 años, quien fue hallada muerta en un apartamento en Minnesota Avenue el domingo.

Según la policía, cuando el grupo de tareas entró al apartamento, ordenaron al hombre que saliera. Se produjo un intercambio de disparos entre él y los agentes, y el sospechoso fue abatido.

El arma del hombre fue recuperada dentro del apartamento.

El MPD no reveló qué agencia estuvo directamente involucrada en el tiroteo.

Ningún miembro del grupo de tareas resultó herido. Los detectives permanecen en el lugar mientras continúa la investigación.