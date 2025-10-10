Metro describe los próximos cierres ferroviarios hasta el otoño de 2026

Metro ha compartido información sobre los próximos cierres de estaciones de tren debido a trabajos planificados hasta septiembre de 2026, trabajos que afectarán todas las líneas del sistema de tránsito.

Los cierres son parte de los esfuerzos de mejora y mantenimiento para mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema de casi 50 años de antigüedad, dijo Metro en una publicación en X.

Los próximos cierres en la Línea Roja incluyen Union Station hasta Rhode Island Avenue el 18 y 19 de octubre y Friendship Heights hasta North Bethesda desde julio de 2026 hasta septiembre de 2026.

El trabajo en la estación Bethesda incluirá la conexión con la próxima Línea Púrpura.

Los próximos cierres en las líneas Verde y Amarilla incluyen Hyattsville Crossing a Greenbelt el 6 y 7 de diciembre; U Street a Georgia Avenue será de vía única este invierno; y Fort Totten a Greenbelt estará cerrado el 10 y 11 de enero de 2026.

En la estación de metro de Crystal City, los trabajos de construcción para construir una nueva entrada se llevarán a cabo durante 10 fines de semana.