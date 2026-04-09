Un agente de policía fue atropellado por un vehículo mientras seguía a un hombre de Virginia

Una persecución policial en la Capital Beltway de Virginia, tanto en vehículo como a pie, terminó con un camión con remolque chocado por detrás, un policía estatal herido y un arresto en una estación de metro en Washington D.C. el martes por la noche, según informaron las autoridades.

Según la policía estatal , un agente de la policía estatal de Virginia se está recuperando tras ser atropellado por un vehículo que pasaba mientras seguía a un hombre de 57 años que estrelló su vehículo y cruzó corriendo todos los carriles de la Interestatal 495 .

Gregory Newton, de Springfield, se enfrenta a cargos relacionados con el incidente, entre ellos agresión a un agente de policía tras forcejear con la policía de transporte público durante su detención.

Todo comenzó poco después de las 9 de la noche, cuando un agente de la policía estatal de Virginia intentó detener un Chrysler 300 negro con la matrícula caducada en la I-495 en dirección sur, a la altura del cruce conocido como «Mixing Bowl».

Varios coches patrulla comenzaron a seguir al vehículo mientras el conductor, posteriormente identificado como Newton, continuaba por los carriles en dirección este de la Capital Beltway.

Según la policía, Newton chocó por detrás contra un camión con remolque al este de Telegraph Road.

El conductor salió del coche y cruzó la autopista hacia la ciudad de Alexandria.

Mientras perseguía al hombre, el mismo agente que inicialmente intentó detener el Chrysler fue atropellado por otro vehículo. El agente herido fue trasladado a un hospital cercano.

La policía informó que Newton subió a un tren en la estación de metro de Eisenhower Avenue sin pagar. Las cámaras del metro ayudaron a los agentes a encontrar al hombre en la estación L’Enfant Plaza en Washington D.C.

Según la policía, se produjo un forcejeo cuando los agentes arrestaron a Newton.

Se le imputan cargos de agresión a un agente de policía, evasión, atropello y fuga, posesión de una sustancia controlada y conducción con el permiso suspendido.