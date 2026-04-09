El monumento a los bomberos está en peligro en medio del cierre parcial del gobierno

El actual cierre parcial del gobierno federal podría interrumpir un importante evento anual en homenaje a los bomberos que han fallecido en acto de servicio.

El Monumento Nacional a los Bomberos Caídos se encuentra en el campus del Centro Nacional de Entrenamiento para Emergencias en Emmitsburg, Maryland, una instalación operada por el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Sin la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, el centro está cerrado y los organizadores buscan desesperadamente una solución alternativa.

Durante 45 años, familiares y amigos se han reunido cada mes de mayo para honrar a los bomberos caídos en acto de servicio. El estado de la ceremonia de este año es incierto.

Victor Stagnaro, director ejecutivo de la Fundación Nacional de Bomberos Caídos , dijo que el grupo está instando a la Casa Blanca, al Congreso y al Departamento de Seguridad Nacional a que permitan el acceso al lugar para el monumento conmemorativo.

“Lo que pedimos es la oportunidad de inaugurar el Monumento Nacional a los Bomberos Caídos”, dijo Stagnaro.

Dijo que esperan dedicar un momento a honrar a los 204 bomberos fallecidos en acto de servicio procedentes de 43 estados.

Stagnaro afirmó que la ceremonia tiene un profundo significado para las familias, ya que ofrece un lugar de recuerdo a pesar de su pérdida.

“Queremos poder decirles dónde será honrado su bombero, dónde estará su nombre en una placa de bronce, siempre y cuando haya un monumento para que puedan verlo”, dijo.

Si el recinto permanece cerrado, la fundación está colaborando con la cercana Universidad Mount St. Mary’s para organizar una ceremonia alternativa los días 2 y 3 de mayo.

“Si para el 20 de abril supiéramos que está abierto y que estamos listos para empezar, nos ahorraríamos cientos de miles de dólares”, dijo Stagnaro.

La fundación, creada por una ley del Congreso en 1992, está comprometida a honrar a los bomberos caídos en combate, independientemente del cierre del gobierno.

“Cumpliremos nuestra promesa, honraremos a esos bomberos y apoyaremos a sus familias”, dijo Stagnaro.