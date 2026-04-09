La represión rusa contra internet ha desatado una ola de creciente descontento.

Varias decenas de personas hicieron fila frente a un edificio de la administración presidencial en un soleado fin de semana de primavera en el centro de Moscú, mientras la policía permanecía cerca y los vigilaba atentamente.

La ciudadanía presentaba quejas sobre la creciente represión del gobierno contra internet, que ha conllevado cortes regulares de las conexiones a internet de los teléfonos móviles, el bloqueo de aplicaciones de mensajería populares y la interrupción del acceso a miles de otros sitios web y servicios digitales.

Fue la señal más reciente de la creciente ira y frustración por las restricciones que han trastocado la vida cotidiana de los rusos, perjudicado a las empresas y provocado críticas incluso de los partidarios del Kremlin.

Conscientes de que cualquier manifestación no autorizada es reprimida con dureza, los activistas han intentado organizar concentraciones autorizadas, han pegado carteles en paredes y tablones de anuncios y han presentado demandas. Los líderes de la industria suplicaron a las autoridades que derogaran las medidas.

Incluso el líder de Armenia lanzó una indirecta bastante clara a Rusia durante una reunión televisada con el presidente Vladimir Putin el 1 de abril. El primer ministro Nikol Pashinyan señaló que en Armenia, “nuestras redes sociales, por ejemplo, son 100% libres. No existen restricciones de ningún tipo”.

Putin, con semblante serio, miró a Pashinyan con las cejas ligeramente arqueadas.

La represión no solo sirve para controlar qué sitios web pueden ver los rusos, sino que también ha trastocado la vida digital, dificultando la solicitud de taxis y entregas a domicilio, el pago electrónico de bienes y servicios, y el contacto con amigos y familiares.

El político y crítico del Kremlin, Boris Nadezhdin, expresó el sentir de muchos rusos que están molestos por la represión en internet cuando dijo en una entrevista con Associated Press: «Esto enfurece a muchísima gente».

Avances hacia el control de internet

Durante años, Rusia ha intentado someter internet al control total del gobierno y, potencialmente, aislarlo del resto del mundo, bloqueando decenas de miles de sitios web, aplicaciones de mensajería y plataformas de redes sociales que se niegan a cooperar con las autoridades.

Los usuarios de Internet se han acostumbrado a sortear las restricciones mediante el uso de redes privadas virtuales, o VPN, a pesar de que el gobierno también las ha estado bloqueando activamente.

Pero el año pasado, las restricciones alcanzaron un nivel completamente nuevo: cierres generalizados de las conexiones a internet de telefonía móvil —y a veces también de la banda ancha— dejando solo un puñado de sitios web y aplicaciones en las «listas blancas» aprobadas por el gobierno.

Las autoridades afirmaron que estas medidas drásticas eran necesarias para frustrar los ataques de drones ucranianos que dependen de la conexión a internet de los teléfonos móviles rusos para su navegación, mientras Kiev intenta contraatacar durante la invasión a gran escala que Moscú lleva a cabo desde hace cuatro años.

Sin embargo, los cierres afectaron a regiones remotas que nunca habían sido objetivo de los drones ucranianos, y tanto la población en general como las empresas denunciaron las medidas como perjudiciales.

El Kremlin ha arremetido contra las dos aplicaciones de mensajería más populares del país —WhatsApp y Telegram—, al tiempo que promueve una aplicación “nacional” respaldada por el Estado llamada MAX, ampliamente considerada una herramienta de vigilancia.

Al principio, se bloquearon las llamadas de voz y video en WhatsApp y Telegram. Luego, enviar mensajes también se volvió prácticamente imposible sin usar una VPN.

La semana pasada, el ministro de Asuntos Digitales y Comunicaciones, Maksut Shadayev, declaró que su ministerio recibió instrucciones para reducir aún más el uso de VPN. Según informes de prensa no confirmados, su ministerio propuso una serie de nuevas medidas contra las VPN. El ministerio no respondió a la solicitud de comentarios enviada por AP.

El abogado Sarkis Darbinyan, cofundador del grupo de derechos digitales RKS Global, declaró a AP que el objetivo de las autoridades es empujar a los usuarios de internet hacia un «gueto digital» de aplicaciones y plataformas rusas controladas por el gobierno.

“Internet ya no es ese bien digital universal”, dijo.

Los líderes empresariales buscan la moderación.

En las últimas semanas, un número creciente de líderes empresariales en Rusia han manifestado su preocupación por las drásticas restricciones y han instado a las autoridades a adoptar un enfoque más moderado.

Alexander Shokhin, presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, le dijo a Putin en un foro reciente del grupo que los cortes de internet en los teléfonos móviles «dificultaron la vida tanto para las empresas como para los ciudadanos».

“Dado el alto nivel de penetración de la tecnología móvil en nuestras vidas, esperamos que se encuentre una solución sistémica y equilibrada”, dijo Shokhin, ministro del gobierno en la década de 1990 y miembro del partido gobernante Rusia Unida desde la década de 2000.

Putin estaba en el escenario con Shokhin y habló inmediatamente después de él, pero no abordó el tema.

La semana pasada, los directores ejecutivos de dos de las cuatro operadoras de telefonía móvil de Rusia hicieron un llamamiento similar en una conferencia sobre telecomunicaciones. Sergei Anokhin, de Beeline, y Khachatur Pombukhchan, de Megafon, afirmaron que, en lugar de cortar el acceso a internet móvil, las operadoras podrían identificar a los usuarios sospechosos y restringir su acceso, según informó la agencia de noticias rusa Interfax.

“Esto facilitaría enormemente la vida de las personas, de los clientes”, dijo Pombukhchan.

La destacada empresaria del sector de las tecnologías de la información, Natalya Kasperskaya, criticó duramente a Roskomnadzor, culpando a sus crecientes esfuerzos por bloquear las VPN de la breve interrupción de los servicios bancarios y otros servicios el fin de semana pasado.

«No existe una forma técnica de bloquear las VPN sin interrumpir toda la internet», escribió en una publicación de Telegram. «Así que, camaradas, tomen capturas de pantalla de sitios web interesantes, retiren todo el dinero que puedan y prepárense para escuchar informes de radio sobre enemigos extranjeros que han bloqueado nuestra otrora amada RuNet», refiriéndose a la internet rusa.

Roskomnadzor negó su implicación, y Kasperskaya se disculpó posteriormente en una publicación aparte, pero pidió diálogo entre las autoridades y el sector de las tecnologías de la información, haciendo hincapié en que «las decisiones técnicas a veces provocan una auténtica conmoción y el deseo de obtener al menos una explicación».

Pasos cautelosos hacia la protesta

Activistas desde Moscú hasta Vladivostok, en el Lejano Oriente, han intentado organizar manifestaciones contra las restricciones a internet desde finales de febrero.

Sabiendo que las manifestaciones no autorizadas son reprimidas con dureza y que los críticos del gobierno son encarcelados habitualmente, actuaron con cautela y solicitaron autorización para las concentraciones de acuerdo con las estrictas leyes de protesta. En la mayoría de los casos, estas solicitudes fueron rechazadas, e incluso algunos activistas fueron arrestados bajo diversos cargos.

Pero en algunas ciudades se organizaron pequeñas protestas. En otras, los activistas pegaron folletos y pancartas en muros y tablones de anuncios públicos denunciando las restricciones.

El político opositor Nadezhdin, sus partidarios y otros grupos activistas han solicitado permiso para celebrar manifestaciones en decenas de ciudades el 12 de abril, fecha en que Rusia conmemora el Día de la Cosmonáutica, en honor al vuelo de Yuri Gagarin en 1961, el primer ser humano en el espacio.

«Estamos solicitando la autorización y anunciando que celebraremos el Día de la Cosmonáutica», dice Nadezhdin con una sutil sonrisa. «Nuestros lemas se centrarán en que la cosmonáutica es imposible sin ciencia, tecnología y progreso, y que el progreso, la ciencia y el desarrollo tecnológico son imposibles sin conectividad, sin comunicación, sin internet».

Nadezhdin afirma estar decidido a aumentar la presión sobre las autoridades a pesar de la represión. La frustración pública por las restricciones es «enorme» y la gente está dispuesta a participar en protestas autorizadas y seguras, añadió.

La política opositora Yulia Galyamina, radicada en Moscú, se hizo eco de este sentimiento en un video que grabó el fin de semana pasado cerca de la administración presidencial, donde ella y otros presentaron sus quejas formales, afirmando que el descontento «está realmente generalizado».

“Cuanto mayor sea la indignación pública por el bloqueo de internet, en particular de Telegram, y por privarnos de la posibilidad de comunicarnos entre nosotros, interactuar y expresar nuestra posición política, mayor será el efecto”, afirmó.