Trump dice que pondrá a la policía de DC bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional

El presidente Donald Trump dijo el lunes que pondrá al departamento de policía de DC bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional para hacer que la capital de la nación sea más segura.

Trump ha prometido nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y la delincuencia en Washington , lo que llevó al alcalde de la ciudad a expresar su preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles.

Trump desplegará la Guardia Nacional y pondrá a la policía de DC bajo control federal

En una conferencia de prensa, Trump dijo que colocará el departamento de policía de DC bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional.

Trump afirmó que quiere «rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos y la miseria». La alcaldesa demócrata de Washington D. C., Muriel Bowser, ha señalado que los delitos violentos en Washington han disminuido desde que aumentaron en 2023 .

Trump citó una serie de incidentes recientes de alto perfil, incluido el asesinato de un pasante del Congreso de 21 años y la golpiza a un miembro del personal de DOGE durante un intento de robo de automóvil.

“Hoy es el día de la liberación en DC y vamos a recuperar nuestro Capitolio”, dijo el presidente.

Trump dijo que comenzaría con DC, pero que la ofensiva más amplia contra el crimen se extendería a otros estadounidenses.

“Vamos a limpiarlo muy rápido, muy rápido”, dijo.

Una copia de su orden ejecutiva está publicada en el sitio web de la Casa Blanca .

Trump dice que DC no necesita más policías, al tiempo que ordena que haya más agentes federales en el Distrito

Trump también dijo que recurriría al ejército si fuera necesario.

“Este no es un área extensa”, dijo Trump. “Lo que se necesita son normas y regulaciones, y se necesita a las personas adecuadas para implementarlas”.

Trump declara emergencia de seguridad pública y dice que la fiscal general Pam Bondi se hará cargo de la policía de DC

Trump se quejó de los baches y grafitis en la ciudad y dijo que era «vergonzoso».

“Esta es una emergencia trágica. Y me da vergüenza estar aquí arriba”, dijo Trump. “No me gusta estar aquí hablando de lo insegura, sucia y repugnante que era esta otrora hermosa capital, con grafitis por todas las paredes”.

Trump también firmó un memorando presidencial que ordena al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, desplegar la Guardia Nacional en la capital del país.

Trump dice que traerá 800 miembros de la Guardia Nacional para ayudar con la aplicación de la ley en DC

Además, Trump también dijo: “traeremos al ejército si es necesario”, pero agregó: “no creo que lo necesitemos”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparó el envío de la Guardia a la capital del país con los despliegues en la frontera sur de Estados Unidos y Los Ángeles.

«Trabajaremos junto con toda la policía de DC y las fuerzas del orden federales», dijo Hegseth.

Hegseth dijo que la Guardia Nacional de DC “fluirá a las calles de Washington la próxima semana”.

También dijo que el Pentágono estaba “preparado para traer otras unidades de la Guardia Nacional, otras unidades especializadas”.

El presidente dice que otras ciudades podrían estar sujetas a los mismos esfuerzos

Trump dijo que espera que otras ciudades, incluidas Los Ángeles, Nueva York y Chicago, estén siguiendo las medidas que anunció en DC y tomen medidas para «autolimpiarse».

Dijo que, de ser necesario, la administración tomaría medidas similares en otras ciudades y criticó su liderazgo a nivel local y estatal.