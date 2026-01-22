La defensa intenta desmentir la confesión de la au pair por doble asesinato

El primer día de argumentos de la defensa en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax el miércoles, los abogados de Brendan Banfield comenzaron intentando que se desestimara todo el caso, argumentando que la fiscalía presentó a sabiendas un testimonio falso contra su cliente.

Banfield está acusado de homicidio agravado por la muerte en 2023 de su esposa, Christine Banfield, y de otro hombre, Joseph Ryan. La fiscalía afirma que Brendan los mató a ambos como parte de un elaborado complot con la niñera de la familia, Juliana Peres Magalhães, para matar a su esposa y culpar a Ryan.

El abogado defensor John Carroll presentó una moción de desestimación, diciendo al final del caso de la fiscalía: «Fue en ese momento, cuando descansaron, que me vi obligado a presentar esta moción».

Carroll citó un informe del detective Brendan Miller, quien testificó a instancias de la defensa el miércoles, que afirmaba que Christine Banfield creó una cuenta de correo electrónico y una cuenta en un sitio web utilizada para concertar encuentros sexuales.

Peres Magalhães luego le dijo a la policía que ella era la que estaba detrás de esos relatos, una confesión que se produjo después de que Miller escribiera el informe.

Sin embargo, fue un tema en el que Carroll se centró cuando Miller subió al estrado.

“Pude determinar que fue su teléfono el que se utilizó para crear esa cuenta basándome en una variedad de resultados”, dijo Miller.

“¿Y en ese momento usted llegó a la conclusión de que ella no había renunciado a sus dispositivos?”, preguntó Carroll.

“No tenía nada que indicara una pérdida de dominio y control en ese momento”, respondió Miller.

Bajo interrogatorio adicional, Miller reconoció que sus hallazgos cambiaron tras la admisión de Peres Magalhães.

La fiscal Jenna Sands le preguntó a Miller si podía «opinar de forma concluyente sobre quién estaba detrás de la pantalla» basándose en la actividad del teléfono de Christine Banfield. Él respondió que no.

“Cuando escribió este informe al que hace referencia el Sr. Carroll, utilizó la frase ‘Christine hizo esto. Christine hizo aquello’. ¿Es correcto?”, preguntó Sands.

«Sí», dijo Miller.

También testificó que no puede determinar quién está detrás de una pantalla en todo momento sin algún tipo de corroboración.

La jueza Penney Azcarate rechazó el argumento de la defensa de que los fiscales permitieron a sabiendas que se usaran declaraciones falsas en el tribunal. A partir de ahí, la defensa repasó el video de la cámara corporal de la policía inmediatamente después del asesinato, incluyendo el momento en que Brendan Banfield se enteró de la muerte de su esposa.

La defensa también utilizó su propio analista de salpicaduras de sangre para tratar de desmentir la teoría de que Banfield pudo gotear la sangre de su esposa sobre el cuerpo de Joseph Ryan para vincularlo con su muerte.

La experta en defensa LeeAnn Singley no estuvo de acuerdo con el testimonio de un testigo de la fiscalía del día anterior, quien dijo que las gotas de sangre en el brazo de Ryan parecían haber sido goteadas desde arriba.

“Una vez que se clasifica como un mecanismo determinado, se excluye todo lo demás”, dijo Singley. “No me pareció que hubiera suficiente información para hacerlo, y con esta superficie objetivo, creo que sería inapropiado hacerlo, porque no era la superficie ideal para ello”.

Después de una pausa para el almuerzo, Singley regresó al estrado y finalmente Sands la interrogó sobre su decisión de no hacer una determinación sólida de cómo llegaron las gotas allí.

Singley estuvo de acuerdo en que ninguna de las opciones ha sido excluida.

Ella también admitió que era al menos posible que las gotas de sangre en el brazo de Ryan cayeran sobre él, incluso si no estaba de acuerdo con la conclusión del experto de la fiscalía de que eso fue realmente lo que sucedió.

El caso se reanuda el jueves a las 9:30 a. m. También es posible que el juicio continúe el viernes —normalmente un día libre para el jurado— debido a la preocupación de la jueza por la inminente tormenta de nieve de este fin de semana. Azcarate dijo que sería su decisión decidir si el juzgado cerraría por mal tiempo.