Tiroteo deja un muerto y otro detenido

Una persona ha muerto y un sospechoso ha sido acusado tras un tiroteo ocurrido la noche del domingo en Germantown, Maryland.

La policía del condado de Montgomery dijo que los agentes respondieron a informes de un tiroteo poco después de las 11 pm en el área de Germantown Road y Middlebrook Road.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre con heridas de bala. Fue declarado muerto en el lugar.

La policía arrestó y acusó a un sospechoso en relación con el tiroteo. Las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso ni los cargos relacionados con el caso.

El cuerpo del hombre ha sido trasladado a la Oficina del Médico Forense Jefe en Baltimore para determinar la causa y la forma oficial de la muerte en este caso.