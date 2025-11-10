Dos iglesias se unen para alimentar a los hambrientos

Con el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos que se extiende hasta el día 39, y justo después de que la Corte Suprema concediera la orden de emergencia de la administración del presidente Donald Trump que bloqueaba una orden judicial para financiar completamente los beneficios del SNAP, la necesidad de alimentos ha aumentado.

Los empleados del gobierno no han recibido sueldo en un mes, la inflación sigue provocando un aumento drástico en los precios de los supermercados y muchos en la zona perdieron sus empleos federales a principios de año, lo que ha provocado que la inseguridad alimentaria aumente para muchos en el área de Washington D.C.

Los organizadores del evento de distribución de alimentos del sábado, que fue organizado conjuntamente en Arlington, Virginia, por la Iglesia Metodista Unida Mount Olivet y la Iglesia Metodista Unida Walker Chapel, dijeron que nunca habían visto filas más largas.

“Tuvimos personas que asistieron por primera vez porque habían sido suspendidas temporalmente de sus empleos”, dijo el pastor Teer Hardy.

Los empleados públicos en suspensión temporal de empleo hacían cola, rodeando el aparcamiento junto a Glebe Road, junto a familias que tienen varios trabajos para llegar a fin de mes.

“Aquí en el estacionamiento se da un verdadero crisol de culturas de nuestra comunidad”, dijo Hardy.

Este evento gastronómico temporal lleva celebrándose casi 20 años, el segundo sábado de cada mes, en el aparcamiento de la Iglesia Metodista Unida Mount Olivet.

“Para nosotros es como un quinto día de culto”, dijo Greg Hitt, uno de los organizadores.

Además de las 450 cajas de huevos y latas de atún que repartieron las iglesias, Hitt dijo que el Banco de Alimentos del Área Capital proporcionó 720 libras de chiles jalapeños, 1000 libras de pimientos verdes, 2625 libras de batatas y una paleta de 4000 libras de cebollas, papas y repollos.

La pastora Sarah Keeling, de la Iglesia Metodista Unida Mount Olivet, dijo que la necesidad ha crecido desde enero, cuando tenían suficiente comida para repartir a 300 familias y hoy, ha aumentado a 450.

“Podemos medir el estado de nuestra economía basándonos en esta línea”, dijo Keeling. “La gente sigue dispuesta a venir aquí en grandes cantidades, incluso cuando temen ser deportados”.

La distribución de alimentos está organizada como un mercado de agricultores.

“Queremos que la persona sienta que puede venir con dignidad y no sentirse mal o avergonzada”, dijo Keeling.

Hardy dijo que el segundo sábado del mes no solo es significativo para él, sino también para sus hijos y feligreses.

“Jesús nos dio dos reglas: amar a Dios y amar a nuestro prójimo, y repetirlo una y otra vez”, dijo Hardy. “Así es como lo hacemos”.

Además de donaciones y voluntarios, ambos pastores señalaron que necesitan intérpretes que hablen español, coreano y vietnamita.