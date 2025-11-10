Fallece Lenny Wilkens, exastro de la NBA, a los 88 años

El legendario Lenny Wilkens, miembro del Salón de la Fama de la NBA tanto como jugador como entrenador, falleció a los 88 años, informó su familia el domingo.

Wilkens fue un elegante base durante sus 15 años de carrera como jugador. Participó en nueve ediciones del Juego de las Estrellas de la NBA y lideró la liga en asistencias en dos ocasiones.

Se desempeñó como jugador-entrenador durante cuatro temporadas -—tres con Seattle SuperSonics y una con Portland Trail Blazers—- antes de iniciar una carrera como entrenador a tiempo completo que se convertiría en una de las más destacadas en la historia del baloncesto.

«Lenny Wilkens representó lo mejor de la NBA: como jugador del Salón de la Fama, entrenador del Salón de la Fama y uno de los embajadores más respetados del deporte», declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un comunicado.

«Hace cuatro años, Lenny recibió la distinción únic a de ser nombrado uno de los 75 mejores jugadores y uno de los 15 mejores entrenadores de todos los tiempos de la liga. Pero aún más impresionante que sus logros en el baloncesto —entre ellos dos oros olímpicos y un campeonato de la NBA— fue su compromiso con el servicio, especialmente en su querida comunidad de Seattle, donde se erige una estatua en su honor», agregó Silver.

Wilkens llevó a los SuperSonics a ganar en 1979 su único título de la NBA. También dirigió a los Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors y New York Knicks en una carrera como entrenador que se extendió desde 1969 hasta 2005.

Sus 2.487 partidos dirigidos son un récord de la NBA, y sus 1.332 victorias lo sitúan en el tercer lugar histórico, detrás de Gregg Popovich (1.388) y Don Nelson (1.335).

También conquistó la medalla de oro olímpica como DT de la selección masculina de Estados Unidos en los Juegos de Atlanta 1996.

Wilkens es uno de los cinco únicos hombres incluidos en el Salón de la Fama tanto como jugador como entrenador, junto con John Wooden, Bill Sharman, Tom Heinsohn y Bill Russell.

«Era un hombre extraordinario. Simplemente un hombre increíble», dijo el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, quien jugó más de tres temporadas bajo las órdenes de Wilkens en Cleveland al comienzo de su carrera.

«Lo que más recuerdo es su dignidad», agregó Kerr. «Era una persona con una gran dignidad y un líder excepcional, con una confianza serena y discreta».