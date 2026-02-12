Tiroteo deja a una mujer muerta, una niña herida y alerta Amber activa para un niño

Una mujer murió y una niña resultó herida en un tiroteo en el vecindario de Glover Park de DC el miércoles por la tarde.

Ocurrió en la cuadra 4100 de W Street NW cerca de 40th Place alrededor de las 4:35 p. m. del miércoles, dijo la policía.

La policía confirmó que el tiroteo ocurrió durante un “incidente doméstico”, en el que la mujer murió y una niña de 12 años recibió un disparo en el brazo.

La niña fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento por sus heridas. Actualmente se desconoce su estado.

La policía ha identificado a un sospechoso, Stephon Jeter, de 35 años, que fue visto por última vez en una camioneta Ford de color oscuro, dijeron en una publicación en X.