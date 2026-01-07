Cómo Delcy Rodríguez cortejó a Donald Trump y llegó al poder en Venezuela

En 2017, cuando el outsider político Donald Trump se dirigía a Washington, Delcy Rodríguez detectó una vacante.

El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Rodríguez, ordenó a Citgo, filial de la petrolera estatal, que donara 500.000 dólares a la toma de posesión del presidente . Ante las dificultades del gobierno socialista de Nicolás Maduro para abastecer a Venezuela, Rodríguez apostó por un acuerdo que habría abierto las puertas a la inversión estadounidense. Casi al mismo tiempo, vio cómo el exjefe de campaña de Trump era contratado como cabildero de Citgo, cortejó a los republicanos en el Congreso e intentó conseguir una reunión con el director de Exxon .

La ofensiva de seducción fracasó. A las pocas semanas de asumir el cargo, Trump, impulsado por el entonces senador Marco Rubio, se centró principalmente en restaurar la democracia venezolana como respuesta a la represión de Maduro contra la oposición. Sin embargo, la iniciativa dio frutos para Rodríguez, convirtiéndola en una figura prominente en los círculos empresariales y políticos estadounidenses y allanando el camino para su propio ascenso.

Joshua Goodman es un periodista de investigación radicado en Miami que dedicó dos décadas a informar desde Sudamérica. De 2013 a 2019, dirigió la oficina de AP en Venezuela, donde entrevistó al entonces presidente Nicolás Maduro y conversó frecuentemente con Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina de Venezuela.

“Es una ideóloga, pero práctica”, dijo Lee McClenny, funcionario retirado del servicio exterior que fue el principal diplomático estadounidense en Caracas durante el período de contacto con Rodríguez. “Sabía que Venezuela necesitaba encontrar la manera de revitalizar una economía petrolera moribunda y parecía dispuesta a colaborar con la administración Trump para lograrlo”.

Casi una década después, como presidente interino de Venezuela, el mensaje de Rodríguez —que Venezuela está abierta a los negocios— parece haber persuadido a Trump. Desde la sorprendente captura de Maduro el sábado, ha elogiado a Rodríguez como una socia estadounidense «amable» y amenazado con un destino similar al de su exjefe si no controla al partido gobernante y le otorga a Estados Unidos «acceso total» a las vastas reservas petroleras del país. Si bien ninguno de los dos ha mencionado las elecciones, algo que la Constitución exige que se celebren dentro de los 30 días posteriores a la vacancia definitiva de la presidencia.

Este relato del ascenso político de Rodríguez se basa en entrevistas con diez exfuncionarios estadounidenses y venezolanos, así como con empresarios de ambos países que han tenido una estrecha relación con Rodríguez y, en algunos casos, la conocen desde la infancia. La mayoría habló bajo condición de anonimato por temor a represalias de alguien a quien casi universalmente describieron como intelectualmente inteligente, a veces encantador, pero sobre todo, un operador implacable que no tolera la disidencia. Rodríguez no respondió a las solicitudes de entrevista de AP.

El asesinato de un padre endurece la perspectiva izquierdista

Rodríguez ingresó tarde al movimiento de izquierda iniciado por Hugo Chávez, y siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, Jorge Rodríguez, quien como presidente de la Asamblea Nacional la juramentó como presidenta interina el lunes.

La tragedia de su infancia alimentó una férrea perspectiva izquierdista que acompañaría a los hermanos durante toda su vida. En 1976, cuando, en plena Guerra Fría, las compañías petroleras estadounidenses, los asesores políticos y los asesores del Pentágono ejercían una gran influencia en Venezuela, un grupo guerrillero urbano poco conocido secuestró a un empresario del Medio Oeste . El padre de Rodríguez, un líder socialista, fue detenido para interrogarlo y murió bajo custodia.

McClenny recuerda que Rodríguez mencionó el asesinato en sus reuniones y culpó amargamente a Estados Unidos por quedarse sin padre a los 7 años. El crimen radicalizaría a otro izquierdista de la época: Maduro.

Años más tarde, mientras Jorge Rodríguez era un alto funcionario electoral de Chávez, consiguió para su hermana un puesto en la oficina del presidente.

Pero al principio avanzó lentamente y chocó con sus colegas, que la consideraban una sabelotodo altiva.

En 2006, durante una gira internacional relámpago, Chávez la expulsó del avión presidencial y le ordenó regresar sola a casa desde Moscú, según dos exfuncionarios que participaban en el viaje. Chávez estaba molesto porque el programa de reuniones de la delegación se había desbaratado, lo que desencadenó una disputa con Rodríguez, quien estaba a cargo de la agenda.

“Era doloroso ver cómo Chávez hablaba de ella”, dijo uno de los exfuncionarios. “Nunca hablaba mal de las mujeres, pero durante todo el vuelo de regreso no dejó de decir que era engreída, arrogante e incompetente”.

Días después, fue despedida y nunca volvió a ocupar un puesto de alto perfil con Chávez.

Renacimiento político y creciente poder bajo Maduro

Años después, en 2013, Maduro revivió la carrera de Rodríguez después de que Chávez muriera de cáncer y él asumiera el poder.

Rodríguez, abogada formada en Gran Bretaña y Francia, habla inglés y pasó mucho tiempo en Estados Unidos. Esto le dio ventaja en las luchas internas de poder dentro del chavismo, el movimiento fundado por Chávez, cuyas numerosas facciones incluyen socialdemócratas, militares de línea dura que Chávez lideró en un intento de golpe de Estado en 1992 y actores corruptos, algunos con vínculos con el narcotráfico.

Su visión más global y sus gustos refinados también la convirtieron en una de las favoritas de los llamados «boligarcas», una nueva élite que amasó fortunas durante la revolución bolivariana de Chávez. Uno de esos allegados, el magnate de los medios Raúl Gorrín, colaboró ​​estrechamente con Rodríguez en sus esfuerzos clandestinos por mejorar las relaciones con la primera administración Trump y ayudó a organizar una visita secreta del representante Pete Sessions, republicano por Texas, a Caracas en abril de 2018 para reunirse con Maduro. Unos meses después, la fiscalía federal estadounidense reveló la primera de dos acusaciones de lavado de dinero contra Gorrín.

Tras el ascenso de Maduro a la vicepresidencia en 2018, Rodríguez obtuvo el control de amplios sectores de la economía petrolera venezolana . Para ayudar a gestionar el petroestado, contrató asesores extranjeros con experiencia en mercados globales. Entre ellos se encontraban dos exministros de finanzas de Ecuador que ayudaron a gestionar una economía dolarizada y orientada a la exportación bajo el gobierno de su colega izquierdista Rafael Correa. Otro socio clave es el abogado francés David Syed, quien durante años ha intentado renegociar la deuda externa de Venezuela ante las severas sanciones estadounidenses que impiden que los inversores de Wall Street recuperen sus pagos.

“Ella sacrificó su vida personal por su carrera política”, dijo un ex amigo.

A medida que acumulaba más poder, aplastó a sus rivales internos. Entre ellos, el otrora poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien fue encarcelado en 2024 como parte de una ofensiva anticorrupción liderada por Rodríguez.

En su rol de facto como directora de operaciones de Venezuela, Rodríguez demostró ser una socia más flexible y confiable que Maduro. Algunos la han comparado con una especie de Deng Xiaoping venezolano, el arquitecto de la China moderna.

Hans Humes, director ejecutivo de Greylock Capital Management, afirmó que la experiencia le será muy útil en su esfuerzo por impulsar la economía, unir al chavismo y proteger a Venezuela de las restricciones impuestas por Trump. Imponer un gobierno liderado por la oposición ahora mismo, afirmó, podría desencadenar un derramamiento de sangre como el que desgarró Irak después de que las fuerzas estadounidenses derrocaran a Saddam Hussein y formaran un gobierno provisional con muchos líderes que llevaban años exiliados.

“Hemos visto cómo los expatriados que llevan demasiado tiempo fuera del país creen que las cosas deberían ser como antes de irse”, dijo Humes, quien se ha reunido con Maduro y Rodríguez en varias ocasiones. “Se necesita gente que sepa cómo lidiar con las cosas que no son como antes”.

¿Democracia aplazada?

No está claro dónde dejará el estilo de liderazgo más pragmático de Rodríguez a la democracia venezolana.

Trump, en comentarios después de la captura de Maduro, dijo que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, carece del «respeto» para gobernar Venezuela a pesar de que el candidato que ella eligió ganó lo que Estados Unidos y otros gobiernos consideran una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de 2024 robadas por Maduro.

Elliott Abrams, quien se desempeñó como enviado especial a Venezuela durante la primera administración de Trump, dijo que es imposible para el presidente cumplir su objetivo de desterrar a las bandas criminales, narcotraficantes y terroristas de Medio Oriente del hemisferio occidental con las diversas facciones del chavismo compartiendo el poder.

Nada de lo que ha dicho Trump sugiere que su administración esté considerando una transición rápida sin Delcy. Nadie habla de elecciones —dijo Abrams—. Si creen que Delcy está al mando, están completamente equivocados.