El sheriff del condado de Loudoun está preocupado por el proyecto de ley de inmigración.

El sheriff del condado de Loudoun, Mike Chapman, afirma que un proyecto de ley aprobado por la Asamblea General de Virginia y que ahora se encuentra en el despacho de la gobernadora Abigail Spanberger probablemente pondría fin a la capacidad del condado para cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Chapman declaró que el proyecto de ley probablemente aumentaría la aplicación de la ley federal de inmigración en el condado de Loudoun.

Chapman, quien testificó sobre el proyecto de ley SB783 durante una audiencia del Comité de Presupuesto del Senado de los Estados Unidos el 10 de marzo, afirmó que este obligaría a su departamento a cesar su cooperación de larga data con ICE. Actualmente, si ICE emite una orden de detención, la oficina del sheriff retiene a la persona buscada por ICE durante dos días, después de que sea liberada del Centro de Detención de Loudoun.

Según el nuevo proyecto de ley aprobado por los legisladores, las agencias policiales estatales y locales tendrían prohibido cooperar con el ICE, a menos que la agencia federal comenzara a seguir nuevas reglas, que incluyen restringir la aplicación de la ley en juzgados y escuelas, a menos que lo ordene un juez, así como no usar mascarillas.

La situación actual ha resultado beneficiosa para ambas partes, dijo Chapman.

“No estamos haciendo nada para hacer cumplir la ley de inmigración”, dijo Chapman. “Lo único que hacemos es entregar a las personas que el ICE busca; esto les ayuda a cumplir con su trabajo y también nos ayuda a evitar que personas que podrían cometer delitos adicionales ingresen a nuestra comunidad”.

Chapman afirmó que la cooperación de larga data ha dado sus frutos.

“Aquí en el condado de Loudoun no se oye hablar de las operaciones de ICE, debido a la relación que tenemos”, dijo Chapman. “Me preocupa que las acciones del gobernador puedan perjudicar un programa que funciona muy bien y mantiene a nuestra gente a salvo”.

Además del proyecto de ley que ahora tiene sobre su escritorio, Spanberger ha emitido dos órdenes ejecutivas que ponen fin al acuerdo con ICE que permitía a los agentes de la Policía Estatal de Virginia y a los funcionarios del Departamento de Correcciones de Virginia prestar asistencia a ICE.

Chapman afirmó que si el ICE decide no cumplir con las condiciones exigidas en el proyecto de ley, lo que impediría a su agencia detener temporalmente a personas por asuntos ajenos a la inmigración, los agentes federales de inmigración tendrán que salir a buscarlas.

“El ICE va a estar más presente aquí, en las calles, realizando redadas y ese tipo de cosas cuando realmente no es necesario”, dijo Chapman.

“Pueden conseguir a muchas de las personas que quieren basándose únicamente en nuestros arrestos por delitos que no tienen que ver con la inmigración.”

Según el sistema actual, después de presentar una orden de detención, el ICE acude al centro de detención de Loudoun para recoger a la persona, «en lugar de ir a los barrios, llamar a las puertas y detener a la gente».

Según el sistema de seguimiento de proyectos de ley y resoluciones de la Asamblea General, Spanberger tiene hasta el 13 de abril a las 23:59 para tomar una decisión sobre el proyecto de ley.