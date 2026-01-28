Si ICE está en Arlington, llame al 911

El presidente de la Junta del Condado de Arlington y otro miembro de la junta están animando a los residentes del condado a llamar al 911 si ven a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas operando en el Condado de Arlington, Virginia

«Nos ayuda a saber cuándo ICE está en Arlington, para que podamos llevar adelante mejor la misión de aplicación de la ley del condado de Arlington: prevenir la violencia en nuestra comunidad», dijo el presidente Matt de Ferranti en la reunión de la junta del condado el sábado.

Su declaración se produce después del tiroteo fatal de Renee Good en Minneapolis a principios de este mes por parte de un agente de ICE, y horas antes de que el residente de Minneapolis Alex Pretti fuera asesinado a tiros por oficiales de la Patrulla Fronteriza.

“A nuestros vecinos inmigrantes, ustedes pertenecen a Arlington”, dijo de Ferranti. “Son parte de esta comunidad. La junta de su condado está prestando atención a lo que están viviendo”.

Según datos del condado, el 22% de la población del condado de Arlington se identifica como inmigrante.

En respuesta a un comentario durante la sesión de preguntas y respuestas de la reunión de la junta, el miembro de la junta Takis Karantonis dijo que el 911 era la mejor manera de comunicarse con la policía en caso de emergencia.

“Siempre llamo al 911 cuando veo a un agente de ICE en mi vecindario”, dijo Karantonis. “El 911 es la mejor solución”.

Y de Ferranti dijo que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas «no tienen la obligación legal de informarnos cuándo llegan a nuestra comunidad».

Insistió en que desde el inicio de la segunda administración de Trump, ha habido una falta de coordinación con los departamentos de policía locales.

“El enfoque de ICE está diseñado para provocar ahora mismo y buscar el conflicto”, dijo de Ferranti.

Al menos 19 personas han sido expulsadas de Arlington como parte de los esfuerzos de ICE, dijo de Ferranti.

Karantonis dijo que cree que la administración Trump parece decidida a “convertir la aplicación de la ley en una intervención militar con todos los adornos, la apariencia y la postura de algún tipo de cambio de régimen”.

“Esto me da mucho miedo. No solo estoy preocupado, sino que tengo miedo”, dijo Karantonis. “En una democracia, nadie debería tener miedo”.