Jóvenes héroes del equipo de nieve rescatan a personas mayores atrapadas tras las aceras heladas en Washington D. C.

Una zona del sureste de Washington D. C. permanece congelada tras la tormenta de nieve del domingo, lo que ha impedido que muchas personas mayores salgan de sus casas. Pero un grupo de jóvenes voluntarios, conocidos como los Héroes del Equipo de Nieve de Washington D. C., va puerta por puerta para ayudar a desenterrarlos.

Entre ellos se encontraba Rodríguez Norman Jr., de 14 años, quien dijo que ha pasado los últimos días haciendo todo lo posible para ayudar a sus vecinos.

“Estuve afuera, especialmente con algunos de mis amigos, simplemente paleando nieve”, dijo.

El trabajo no es nada fácil. La tormenta dejó tras de sí gruesas y resistentes capas de hielo que requieren algo más que una simple pala de plástico para romperlas.

Al intentar explicar el desafío a los voluntarios más jóvenes, Rodríguez demostró cómo abordarlo:

“Se usa una pala grande para ayudar a romper el hielo y todo eso, y se usa la pala grande para sacar todo lo que se desprendió”, dijo.

Su padre, Rodríguez “Rodney” Norman Sr., supervisó el grupo reunido en Brothers Place en el sureste de DC y dijo que el esfuerzo de los jóvenes es intencional y necesario.

Hemos estado empoderando a nuestros jóvenes para que desalojen la comunidad, por así decirlo. Empezamos con nuestros mayores, ¿no? Porque entendemos que muchos de ellos no tienen la capacidad de desenvolverse por sí mismos, dijo Rodney.

El esfuerzo de Snow Team Heroes se está llevando a cabo en toda la ciudad.

Steve Walker, subjefe de gabinete de la alcaldesa Muriel Bowser, dijo que la ciudad ha desplegado más de 500 héroes hasta ahora con esta reciente tormenta.

“Contamos con personas dedicadas tanto a nuestra comunidad como a sus vecinos”, dijo Walker. “Como es un proyecto vecinal, intentamos conectar a las personas con casas en su vecindario relativamente cerca a las que puedan llegar caminando”.

Para Rodney, de 37 años, ayudar a esta calle particular del sureste de DC tiene un significado personal.

“Nací y crecí en esta misma calle, Brothers Place”, dijo.

Mientras los jóvenes voluntarios rompen el hielo, retiran los trozos sueltos y luego esparcen sal para mantener los senderos seguros. Y, según Rodney, quienes ayudan no ocultan su agradecimiento.

«Es tanto amor. Son tantos abrazos», dijo.

Y aunque el trabajo es agotador, el joven Rodríguez dijo que ayudar a sus vecinos que no pueden hacerlo por sí mismos vale la pena: «Se siente bien», dijo.