El mural más largo del mundo se encuentra bajo tierra en el centro de DC

Al caminar junto al Monumento a Washington en el National Mall de DC, es posible que nunca te des cuenta de que está justo debajo de tus pies.

En el episodio de hoy de “Matt About Town”, nos dirigimos al edificio de la Organización de los Estados Americanos en el centro de DC para realizar un recorrido exclusivo por “Roots of Peace”, el mural subterráneo más largo del mundo, durante el Mes de la Herencia Hispana.

Ubicada en el sótano del edificio, “Raíces de Paz” fue pintada por el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró en 1960, y ha sido remodelada en múltiples ocasiones desde entonces.

Mide más de 160 metros de largo, solo un poco menos que el Monumento a Washington si se colocara de lado, y enfatiza temas de tolerancia, respeto a las libertades e intercambio cultural, entre otros. El mural conecta dos edificios diferentes en el campus de la Organización de los Estados Americanos. Se entra por debajo de la calle 17 y se regresa a la calle 18.

Si no lo sabe, la Organización de los Estados Americanos es una de las organizaciones internacionales más antiguas del mundo, fundada en la década de 1880, y actualmente cuenta con 34 países miembros del hemisferio occidental. Muchos de los Estados miembros participantes son países latinoamericanos. Los embajadores, designados por los gobiernos de los países miembros, se reúnen en el campus para hablar sobre política internacional y cooperación intergubernamental.

Toques de colores vibrantes, con líneas negras conectadas que delinean rostros y brazos extendidos, hacen de esta creación, inspirada en artistas abstractos como Picasso, una pieza única.

Inicialmente, «Raíces de Paz» estaba destinado solo para empleados y embajadores de la organización. Pero ahora está abierto al público con un recorrido limitado, ¡si tienes la suerte de conseguir un lugar!

Para obtener más información sobre cómo puedes ver “Roots of Peace” por ti mismo, visita Eventbrite para comprar entradas .