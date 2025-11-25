Se reanudan las clases en escuela tras una presunta fuga de gas

Las clases volvieron a empezar en la escuela secundaria Thomas S. Wootton en Rockville, Maryland, después de que los estudiantes fueran evacuados momentos después de que sonara la primera campana el lunes por la mañana.

El edificio escolar fue evacuado alrededor de las 7:20 am debido a un olor a gas.

Según la portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, Liliana López, el personal de las instalaciones escolares y la compañía de gas encontraron un regulador de gas defectuoso y un nido de abejas ubicado en una tubería de ventilación del sistema de caldera de la escuela.

Si la pieza necesaria está disponible, se instalará más tarde el lunes, dijo López.

Wootton continuará con su salida del mediodía programada previamente.

López dijo que “se proporcionará una actualización a la comunidad tan pronto como haya más detalles disponibles”.

La semana pasada, los estudiantes de Wootton hablaron en una reunión de la Junta de Educación del Condado de Montgomery y dijeron a los miembros de la junta que los procedimientos de evacuación en la escuela causan cuellos de botella y que el olor a gas y moho son «parte de la experiencia de Wootton».