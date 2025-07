Se avecina una semana laboral abrasadora en la región de DC

Después de las fuertes tormentas del domingo que dejaron en tierra algunos aeropuertos regionales, esta última semana de julio se caracterizará por un calor intenso, con temperaturas máximas que de lunes a miércoles alcanzarán los 90 grados.

El lunes, el área de Washington D. C. no experimentará las fuertes tormentas del día anterior, según Brian van de Graaff, meteorólogo principal de 7News First Alert. Sin embargo, los índices de calor alcanzarán un máximo de 38 °C por la tarde. Protéjase bebiendo mucha agua y descansando a la sombra o en ambientes con aire acondicionado.

La alerta de calor extremo emitida por la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, durante el fin de semana permanecerá vigente hasta el jueves a las 8:00 a. m. Washington D. C. abrirá centros de enfriamiento esta semana. Encuentre el centro de enfriamiento más cercano en línea .

El martes, las temperaturas subirán aún más que el lunes, alcanzando los 32 °C, según van de Graaff. Pero la sensación térmica será aún más intensa, con el índice de calor subiendo a cerca de 40 °C. Es probable que el Servicio Meteorológico Nacional emita avisos de calor. Durante la noche, la sensación térmica podría alcanzar los 27 °C o más.

Se espera un último día de calor extremo el miércoles, con máximas entre 90 y 95 grados. Nuevamente, el índice de calor superará los 105 grados, así que manténgase a salvo. Se espera otra alerta de calor.

Finalmente, van de Graaff anunció el jueves que la región de Washington D. C. experimentará cierto alivio de las peligrosas temperaturas y la humedad pantanosa. Un frente frío de pleno verano llega a la región con aire más fresco y menos húmedo. Se esperan lluvias y tormentas durante todo el día a medida que el frente avanza con vientos del norte.

Pronóstico

HOY: ALERTA DE CALOR

. Soleado, sin tormentas.

Máximas: 37 °C.

Índice de calor: 39-41 °C.

Vientos: Ligeros.

ESTA NOCHE: Mayormente despejado

Mínimas: 71-77

Vientos: Ligeros



MARTES: ALERTA DE CALOR: Mayormente soleado

Máximas: 94-97

Índice de calor: 102-106

Vientos: Noroeste 5-10 mph

MIÉRCOLES: ALERTA DE CALOR: Mayormente soleado

Máximas: 94-99

Índice de calor: 103-106

Vientos: Oeste 5-10 mph

JUEVES: Tormentas eléctricas

Máximas : 83-88

Vientos : Suroeste a Norte 5-10 mph