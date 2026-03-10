Residentes se pronuncian sobre la presunta cooperación del sheriff con ICE

Los residentes de Alexandria, Virginia, que asistieron el lunes a una sesión pública de aportes al presupuesto ante el alcalde de la ciudad y miembros del consejo municipal tenían algunas preguntas difíciles sobre la Oficina del Sheriff de Alexandria y su supuesta relación con agentes de Inmigración y Control de Aduanas.

Acusaron al sheriff de Alexandria, Sean Casey, de seguir cooperando con ICE, a pesar de un proyecto de ley que pretende poner fin a la cooperación de las fuerzas del orden locales y estatales con ICE, aprobado por la Cámara de Representantes de Virginia la semana pasada.

“Necesitamos que el ayuntamiento intervenga”, dijo Oliver Merino, del grupo activista ICE Out of Alexandria.

Él y otras 30 personas en la reunión pidieron al consejo municipal que recorte el presupuesto de la Oficina del Sheriff e investigue si el sheriff está ayudando a ICE a deportar a miembros de la comunidad de Alexandria.

“Durante años, (Casey) ha estado trabajando con ICE para transferir personas de la cárcel de Alexandria a la custodia de ICE”, dijo Merino.

Una declaración publicada en el sitio web de la Oficina del Sheriff de Alexandria dijo que la oficina no colabora con ICE y agregó: «Nuestra participación con ICE está estrictamente limitada a lo que exige la ley y nos aseguramos de que nuestras acciones cumplan con todos los mandatos legales aplicables».

Pero Merino y otros afirmaron que ese no es el caso. Acusan al sheriff de retener a los detenidos más tiempo del requerido para que ICE pueda responder y arrestarlos, de llamar a ICE cuando se detiene a una persona indocumentada y de transferir a personas a la custodia de ICE mediante órdenes administrativas en lugar de órdenes judiciales, como se requiere.

“Queremos que ellos (el ayuntamiento) tomen una acción muy concreta de recortarle la financiación si continúa colaborando con ICE”, dijo Merino.

«Le pido al consejo que utilice este proceso presupuestario y su legítimo papel de supervisión para presionar al sheriff para que ponga fin a esta práctica voluntaria de instigar a ICE», dijo David Ballinger, residente de Alexandria, en la reunión.

En una declaración emitida por la alcaldesa Alyia Gaskins y miembros del consejo municipal, la ciudad dijo que sigue comprometida con un entorno diverso y que todos, «independientemente de su estatus migratorio», merecen igualdad de derechos y trato ante la ley.

“La comunidad lo tiene muy claro”, añadió. “En lugar de invertir en un departamento del sheriff que colabore con ICE, queremos que inviertan en cosas como vivienda asequible”.

El consejo considerará el presupuesto del sheriff el miércoles.