Los precios de la gasolina aumentan drásticamente en la región de Washington D. C.

Los conductores de todo el país (incluida la zona de DC) sienten dolor en las gasolineras debido a que los precios del petróleo se disparan debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.

El precio promedio de la gasolina en el Distrito ha aumentado casi 44 centavos la última semana, con un promedio de $3.48, según GasBuddy . El promedio nacional ha aumentado aún más drásticamente, subiendo 51 centavos por galón la semana pasada y con un promedio de $3.45.

“En solo una semana, los consumidores han visto aumentar los precios de la gasolina a uno de los ritmos más rápidos en años después de que los precios del petróleo se dispararan tras los ataques estadounidenses a Irán y el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy.

El lunes, los precios del petróleo en la bolsa pasaron de su máximo en años (casi 120 dólares por barril) a 90 dólares. La incertidumbre tras las perturbaciones en la industria energética en Oriente Medio provocó fluctuaciones constantes en el mercado bursátil y la preocupación por la posibilidad de estanflación.

“Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”, dijo el presidente Donald Trump en una publicación en su cuenta TruthSocial.

En Maryland, la gasolina tiene un precio promedio de $3.48, casi 54 centavos más que la semana pasada.

La situación no es mejor en el norte de Virginia, donde Luke Lukert, de WTOP, habló con algunas personas que estaban llenando sus tanques. Vea el video para escuchar lo que dijeron sobre los precios.