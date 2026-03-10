La FAA suspende brevemente todos los vuelos de JetBlue tras una solicitud de la aerolínea

La Administración Federal de Aviación suspendió brevemente todos los vuelos de JetBlue la madrugada del martes debido a una solicitud de la aerolínea, informó la agencia en un aviso publicado en su sitio web.

La parada terrestre se levantó unos 40 minutos después de haber sido impuesta.

“Se ha solucionado una breve interrupción del sistema y hemos reanudado nuestras operaciones”, declaró la aerolínea en un comunicado. JetBlue no proporcionó más información.

La aerolínea, fundada hace más de 25 años, tiene su sede en la ciudad de Nueva York y su terminal insignia en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad.