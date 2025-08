Refugios de animales reportan aumento en rescates de personas deportadas

Algunos refugios de animales informan que están viendo varios perros puestos a disposición para rescate porque sus dueños han sido deportados o detenidos por cuestiones relacionadas con la inmigración.

Un refugio de animales de este tipo en el área de Washington D. C. está dirigido por Amy Creel. Se llama Knine Rescue y se encuentra en el condado de Montgomery, Maryland.

Creel dijo que recibió numerosas consultas en las últimas semanas de familias de personas que fueron deportadas o detenidas por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y que, como resultado, tuvieron que renunciar a sus perros.

“Si las personas terminan en centros de detención siendo deportadas, muchas veces están tratando de averiguar qué hacer con sus perros”, dijo.

Nos entregaron un perro y la familia necesita todos los fondos disponibles para su caso. En muchos casos, se trata de un problema económico, y en otros, solo de tiempo. Están trabajando arduamente para ayudar a un familiar.

Creel dijo que la mayoría de los perros entregados a ella y a otros refugios gozan de excelente salud y merecen familias permanentes y amorosas.

“Solo en el último mes, varias docenas de personas se han comunicado con nosotros para preguntarnos si podemos ayudar con perros que necesitan un lugar donde ir”, dijo.

Creel dijo que su pequeño centro de rescate y otros están abrumados y han recibido más de dos docenas de perros.

“Es una situación muy difícil, especialmente porque los refugios y rescates privados como el nuestro ya están al límite de su capacidad”, dijo Creel, señalando que a veces los refugios se ven obligados a tomar decisiones difíciles.

Intentamos acoger a todos los que podemos. A veces no podemos ayudar, y sinceramente, no sé qué pasa con los perros después. En algunos casos, la gente ya no está y no hay nadie que cuide de los perros, así que a menudo acaban con nosotros.

El presidente Donald Trump recuperó la Casa Blanca en 2024 en parte con la promesa de aumentar significativamente las deportaciones de personas que, según el gobierno, se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.

En un documento presupuestario de junio, la administración Trump dijo que ICE tenía como objetivo deportar a un millón de inmigrantes por año.

Según la Casa Blanca, ICE arrestó a más de 100.000 personas sospechosas de violaciones migratorias desde el día de la toma de posesión —el 20 de enero— hasta la primera semana de junio.