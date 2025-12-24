Qué estará abierto y cerrado el día de Navidad de 2025 en el área de DC

El día de Navidad es una época del año que muchos pasan con la familia e intercambian regalos con sus seres queridos.

Si necesita hacer compras para las comidas navideñas o regalos de último momento, considérese afortunado: habrá tiendas abiertas para garantizar que las festividades transcurran sin problemas.

Esto es lo que está abierto y cerrado el día de Navidad en la región de DC.

Tiendas y farmacias

The Holiday Hours , un sitio web que rastrea los cierres de cadenas de tiendas, dijo que estas tiendas estarán abiertas el día de Navidad:

Farmacia CVS : Numerosas sucursales estarán abiertas durante el horario habitual en Nochebuena y el día de Navidad.

Gigante — La mayoría de las tiendas abrirán de 8 am a 5 pm, pero algunas estarán cerradas.

Rite Aid : Numerosas sucursales estarán abiertas durante el horario habitual en Nochebuena y el día de Navidad y depende de la ubicación.

Safeway : Algunas sucursales estarán abiertas con horarios modificados,

Walgreens : Numerosas sucursales estarán abiertas y tendrán horarios extendidos en la Nochebuena, pero horarios reducidos el día de Navidad.

Estas tiendas estarán cerradas el día de Navidad:

Entretenimiento

Si no celebras la Navidad, puedes ir a ver una película o comer algo en un buen restaurante.

Muchos cines estarán abiertos el día de Navidad, como los de AMC y Regal Cinemas. Podrás ver películas nuevas como «Marty Supreme», «Bob Esponja: En busca de los Pantalones Cuadrados», «Avatar: Fuego y Ceniza» o «La Criada».

También habrá restaurantes abiertos. Estos son algunos restaurantes del área de Washington D. C., según OpenTable:

Ambar — Arlington y DC

Taberna Blue Duck — DC

Carmine’s — DC

Fogo de Chão: North Bethesda, Oxon Hill, Reston, Tysons y DC

Agricultores fundadores: Alexandria, Potomac, Reston, Tysons y DC

La vida — DC

Paleta 22 — Arlington

Taberna Minetta — DC

Consulta más restaurantes en la página web de OpenTable . Te recomendamos llamar o reservar con antelación para no quedarte sin sitio.

No podrás comprar regalos de última hora en Pentagon City , Tysons Mall ni Potomac Mills . Pero sí podrás comprarlos en el centro comercial de Prince George’s , Bethesda Row o The Shops at Wisconsin Place .

Tránsito

Metro ha anunciado que operará con horario nocturno de fin de semana el día de Navidad. El estacionamiento será gratuito ese día.

Pero los trenes que no funcionarán el 25 de diciembre son los trenes VRE y MARC .

Para aquellos que viajan en los carriles expresos de la I-95, no habrá ninguna inversión ya que los carriles permanecerán en dirección sur durante todo el día, según el operador de carreteras Transurban .

Servicios locales

Las oficinas gubernamentales y los tribunales de toda la región de DC están cerrados por Navidad.

Carreteras y avenidas

En Maryland, las vías públicas estarán abiertas a ciclistas y peatones, pero cerradas a vehículos motorizados. A continuación, se detallan los horarios de estas vías públicas, según la Comisión de Parques y Planificación de Maryland-Capital Nacional :

Beach Drive entre Knowles Avenue y Cedar Lane, y Sligo Creek Parkway entre Old Carroll Avenue y Piney Branch Road: Sábados a domingos de 7 am a 4 pm



Sligo Creek Parkway entre Forest Glen Road y University Boulevard West: Del jueves 25 de diciembre a las 9:00 horas hasta el domingo 28 de diciembre a las 16:00 horas. Del jueves 1 de enero a las 9 h hasta el domingo 4 de enero a las 16 h.



En DC, las operaciones de carriles reversibles se suspenderán para las siguientes carreteras el día de Navidad:

Canal Road entre Chain Bridge y Foxhall Road NW

Calle 16 NW entre Irving Street y Arkansas Avenue NW

Además, de miércoles a viernes, se suspenderán las operaciones de carriles reversibles en Rock Creek Parkway.

Recogida de basura y reciclaje

Si está pensando en deshacerse de sus árboles de Navidad o envoltorios de regalos rotos, considérese desafortunado, porque la recolección y recogida de basura se realizará el día después de Navidad y Año Nuevo en la región de DC.

Consulte el programa de gestión de residuos de su condado para obtener detalles adicionales.

Entregas de correo y paquetes

Si espera que le entreguen un paquete en su cómodo hogar el día de Navidad, es posible que tenga que esperar hasta el día siguiente.

Esto se debe a que FedEx y USPS estarán cerrados para entregas. Sin embargo, FedEx estará disponible para servicios de mensajería urgente.