Una gran donación ayuda a alimentar a estudiantes

Los líderes escolares del condado de Montgomery están celebrando una gran donación que ayudará a las familias del condado de Maryland que tienen dificultades para pagar el almuerzo escolar.

Aproximadamente la mitad de los 160,000 estudiantes del condado reciben asistencia a través del Programa de Asistencia Gratuita y a Precio Reducido. Incluso con esa ayuda, según las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, las familias han acumulado una deuda de aproximadamente $1.36 millones por el almuerzo escolar.

Durante la temporada navideña, DARCARS Automotive Group donó recientemente $230,000, eliminando la deuda de muchas familias.

“Este increíble acto de generosidad de DARCARS hace más que simplemente saldar una deuda; elimina una barrera para el éxito estudiantil”, dijo el superintendente Thomas Taylor.

En un comunicado de prensa anunciando la donación, Jamie Darvish, propietario de DARCARS Automotive Group y DARCARS Toyota, dijo: «Ningún estudiante debería tener que preocuparse por pagar una comida mientras está en la escuela».

Según el sistema escolar, la donación elimina dos años de deuda de comidas para familias con elegibilidad para almuerzo gratuito o reducido, asegurando que estos estudiantes ingresen al nuevo año con una situación financiera limpia.

“Ningún estudiante debería sentirse avergonzado porque su familia esté enfrentando momentos difíciles, y estamos profundamente agradecidos por este esfuerzo colectivo”, dijo Grace Rivera-Oven, presidenta de la Junta de Educación del Condado de Montgomery.