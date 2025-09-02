1,2 millones de inmigrantes han desaparecido de la fuerza laboral estadounidense bajo el gobierno de Trump

Es temporada de tomates y Lidia está cosechando en granjas del Valle Central de California.

También está ansiosa. La atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podría cambiar su vida más de 23 años después de haber cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México siendo adolescente.

“Lo que nos preocupa es que nos paren mientras conducimos y nos pidan los papeles”, dijo Lidia, quien habló con The Associated Press bajo condición de que solo se revelara su nombre por temor a ser deportada. “Necesitamos trabajar. Necesitamos alimentar a nuestras familias y pagar la renta”.

Mientras el lunes se celebran desfiles y otros eventos que celebran las contribuciones de los trabajadores en Estados Unidos por el feriado del Día del Trabajo , los expertos dicen que las políticas de inmigración intensificadas del presidente Donald Trump están afectando la fuerza laboral del país.

Más de 1,2 millones de inmigrantes desaparecieron de la fuerza laboral entre enero y finales de julio, según datos preliminares de la Oficina del Censo analizados por el Pew Research Center . Esto incluye tanto a personas que se encuentran en el país sin documentos como a residentes legales.

Los inmigrantes representan casi el 20% de la fuerza laboral estadounidense y, según Stephanie Kramer, investigadora principal de Pew, los datos muestran que el 45% de los trabajadores agrícolas, pesqueros y forestales son inmigrantes. Alrededor del 30% de los trabajadores de la construcción son inmigrantes y el 24% de los trabajadores del sector servicios también, añadió.

La pérdida de trabajadores inmigrantes se produce en un momento en que el país está experimentando el primer descenso en la población inmigrante en general después de que el número de personas en Estados Unidos ilegalmente alcanzara un máximo histórico de 14 millones en 2023.

“No está claro cuánto de la disminución que hemos visto desde enero se debe a las salidas voluntarias para buscar otras oportunidades o evitar la deportación, las expulsiones, la falta de declaración u otros problemas técnicos”, dijo Kramer. “Sin embargo, no creemos que las cifras preliminares que indican una migración neta negativa estén tan lejos como para que la disminución no sea real”.

Durante su campaña, Trump prometió deportar a millones de inmigrantes que trabajan ilegalmente en Estados Unidos. Ha dicho que está centrando las deportaciones en «delincuentes peligrosos», pero la mayoría de las personas detenidas por el ICE no tienen antecedentes penales. Al mismo tiempo, el número de cruces fronterizos ilegales se ha desplomado gracias a sus políticas.

Pia Orrenius, economista laboral del Banco de la Reserva Federal de Dallas, dijo que los inmigrantes normalmente contribuyen al menos con el 50% del crecimiento del empleo en Estados Unidos.

“Hasta donde sabemos, la afluencia fronteriza se ha detenido prácticamente, y es ahí donde estábamos recibiendo a millones y millones de migrantes en los últimos cuatro años”, dijo. “Eso ha tenido un gran impacto en la capacidad de crear empleos”.

‘Las cosechas se desperdiciaron’

Justo al otro lado de la frontera con México, en McAllen, Texas, los campos de maíz y algodón están a punto de ser cosechados. A Elizabeth Rodríguez le preocupa que no haya suficientes trabajadores disponibles para las desmotadoras y demás maquinaria una vez que los campos estén despejados.

Las acciones de control migratorio en granjas, empresas y sitios de construcción paralizaron todo, dijo Rodríguez, director de defensa de los trabajadores agrícolas del Ministerio Nacional de Trabajadores Agrícolas.

En mayo, durante el pico de nuestra temporada de sandía y melón, se retrasó. Muchas cosechas se desperdiciaron, dijo.

En el condado de Ventura, California, al noroeste de Los Ángeles, Lisa Tate administra su negocio familiar que cultiva frutas cítricas, aguacates y café en ocho ranchos y 800 acres (323 hectáreas).

La mayoría de los hombres y mujeres que trabajan en sus granjas son jornaleros contratados por contratistas. A principios de este año, hubo días en que las cuadrillas eran más pequeñas. Tate duda en atribuir esa culpa a las políticas migratorias. Pero el temor a las redadas de ICE se extendió rápidamente.

Decenas de trabajadores agrícolas de la zona fueron arrestados a finales de esta primavera.

“La gente estaba siendo sacada de las lavanderías, al costado de la carretera”, dijo Tate.

Lidia, la trabajadora agrícola que habló con AP a través de un intérprete, dijo que su mayor temor es que la devuelvan a México. Ahora, con 36 años, está casada y tiene tres hijos en edad escolar nacidos aquí.

“No sé si podré traer a mis hijos”, dijo Lidia. “También me preocupa mucho tener que empezar de cero. He vivido toda mi vida en Estados Unidos”.

De la construcción a la atención sanitaria

Las obras de construcción en McAllen y sus alrededores también “están completamente muertas”, dijo Rodríguez.

“Tenemos una gran fuerza laboral indocumentada”, dijo. “Hemos visto al ICE particularmente atacando obras de construcción e intentando atacar talleres mecánicos y de reparación”.

El número de empleos en la construcción ha disminuido en aproximadamente la mitad de las áreas metropolitanas de EE. UU., según un análisis de datos de empleo público realizado por la Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos (Associated General Contractors of America). La mayor pérdida, con 7200 empleos, se registró en la zona de Riverside-San Bernardino-Ontario, California. La zona de Los Ángeles-Long Beach-Glendale perdió 6200 empleos.

“El empleo en la construcción se ha estancado o retrocedido en muchas áreas por diversas razones”, afirmó Ken Simonson, economista jefe de la asociación. “Pero los contratistas afirman que contratarían a más personas si tan solo pudieran encontrar trabajadores más cualificados y dispuestos, y si el endurecimiento de las leyes migratorias no afectara la oferta de mano de obra”.

Kramer, de Pew, también advierte sobre el posible impacto en la atención médica. Afirma que los inmigrantes representan aproximadamente el 43 % de los auxiliares de atención médica a domicilio.

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios representa a cerca de 2 millones de trabajadores de los sectores de la salud, el sector público y los servicios inmobiliarios. Se estima que la mitad de los trabajadores de cuidados a largo plazo afiliados al SEIU 2015 en California son inmigrantes, según Arnulfo De La Cruz, presidente de la sección local.

«¿Qué pasará cuando millones de estadounidenses ya no puedan encontrar un proveedor de atención domiciliaria?», preguntó De La Cruz. «¿Qué pasará cuando los inmigrantes no estén en el campo para recoger nuestras cosechas? ¿Quién va a proveer personal a nuestros hospitales y residencias de ancianos?». ___ Una versión anterior de este artículo se refería incorrectamente al nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). El nombre no es Control y Control de Inmigración.