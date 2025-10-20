Proporcionarán transporte gratuito en tren y autobús a los trabajadores federales durante el cierre

Maryland proporcionará servicio gratuito de tren MARC y autobús de cercanías a los trabajadores federales mientras dure el cierre del gobierno, anunció el gobernador de Maryland, Wes Moore .

Cualquier persona con una credencial de identificación federal puede viajar gratis mostrando su credencial al operador.

El gobernador hizo el anuncio el viernes durante una feria de recursos en el condado de Howard, donde las agencias estatales y locales estaban administrando recursos para los trabajadores federales.

“Esto es lo que hace Maryland en tiempos de crisis: nos unimos y nos ayudamos mutuamente”, declaró el gobernador Moore. “Pero mientras Maryland se moviliza para aliviar la carga del cierre sobre nuestra gente, seamos claros: ningún estado puede cubrir la brecha creada por el gobierno federal”.

El gobierno federal es el mayor empleador del estado, que perdió más de 15.000 puestos de trabajo desde que la administración del presidente Donald Trump asumió el cargo en enero.

En 2019, el cierre parcial del gobierno de Trump costó a los habitantes de Maryland alrededor de 778 millones de dólares en salarios.

“Desde el primer día de este cierre, los legisladores de Maryland de las delegaciones federales, estatales y locales se han mantenido unidos en la lucha para proteger a todos los habitantes de Maryland”, dijo la representante Sarah Elfreth.