Las tasas de graduación de estudiantes hispanos y multilingües en Maryland disminuyeron debido a las acciones de ICE

La tasa general de graduación de Maryland para la clase de 2025 cayó solo un punto porcentual con respecto al año anterior, una caída atribuida a los estudiantes hispanos y de idioma inglés que abandonan la escuela debido a las acciones de control de inmigración, dijeron los funcionarios.

En una sesión informativa con periodistas antes de la reunión del Consejo Estatal de Educación del martes, el superintendente estatal de Maryland, Carey Wright, dijo que la caída del 1% se debió «principalmente a las tasas de graduación más bajas de los estudiantes hispanos y los estudiantes multilingües».

Josh Michael, presidente de la junta escolar, estableció una conexión directa entre la menor tasa de graduación y las “mayores tensiones políticas, incluida la presencia de actividades de control de inmigración que se sienten directamente dentro de las comunidades escolares”.

Los datos del Departamento de Educación del Estado de Maryland mostraron que la tasa de graduación de 2025 fue del 86,4%, en comparación con el 87,6% en 2024.

Michael dijo que hubo una caída del 4,4% en las tasas de graduación de los estudiantes hispanos y una caída del 5,5% para los que los funcionarios de educación clasifican como estudiantes multilingües.

«Nunca he visto una caída o una ganancia tan significativa, año tras año, en un subgrupo relativamente grande», dijo.

Wright explicó que, en general, los estudiantes hispanos representan el 24% de la población estudiantil total en Maryland.

Al preguntarle sobre los datos del año escolar anterior, antes del aumento de las medidas de control del ICE en todo el país y en Maryland, Michael respondió: «Estos son datos de mayo y junio del año pasado, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo ahora probablemente solo agravará las tendencias que empezamos a ver a principios de año».

Al mismo tiempo que la tasa de graduación cayó para los estudiantes hispanos y multilingües, la tasa aumentó para los estudiantes negros, de educación especial y de bajos ingresos, grupos que históricamente han quedado rezagados respecto de sus pares.

El superintendente estatal adjunto de Maryland, Tim Guy, dijo a los miembros de la junta durante la reunión posterior a la sesión informativa que la clase de 2025 fue notable porque «este fue el primer grupo de estudiantes que tuvo los cuatro años de aprendizaje ininterrumpido después de la COVID», y que la clase que se graduó, con 72,702 estudiantes, fue más grande que la de años anteriores.

Durante la sesión informativa, Wright explicó que la semana pasada, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de la Oficina Local de Baltimore se reunió con los superintendentes escolares para abordar las preocupaciones sobre las actividades de control de ICE. Wright afirmó que el director fue muy receptivo.

Cuando un superintendente preguntó si los funcionarios podían impedir que los agentes de ICE utilizaran áreas alrededor de las escuelas para organizar esfuerzos de cumplimiento de la ley, la directora dijo «ella no sabía que hubiera una puesta en escena y por eso dijo que definitivamente se ocuparía de eso», dijo Wright.

Datos del sistema escolar más grande de Maryland

La tasa de graduación de los estudiantes del condado de Montgomery en 2025 fue del 88,7 %, superior al promedio estatal, pero inferior a su tasa de graduación del 91,8 % de 2024.

«Estamos orgullosos del hecho de que realmente hemos ganado terreno en algunas áreas críticas con nuestros estudiantes afroamericanos y algunos de nuestros estudiantes de FARM, así como con estudiantes con discapacidades», dijo el superintendente del condado de Montgomery, Thomas Taylor, a WTOP.

FARMs se refiere a estudiantes que califican para comidas gratuitas o a precio reducido.

“Perdimos terreno con nuestros estudiantes de inglés, y eso representó el mayor porcentaje de pérdida para nosotros”, agregó Taylor.

Si bien los funcionarios de educación estatales atribuyeron la pérdida estatal al clima político actual y las políticas de inmigración de la administración Trump, Taylor le dijo a WTOP: «No puedo correlacionar los dos directamente y no tengo ninguna evidencia anecdótica de eso».

Dijo que es algo que los funcionarios escolares del condado investigarán: «Eso es ciertamente una preocupación nuestra».

Taylor señaló que el condado de Montgomery tiene el mayor porcentaje de estudiantes de inglés «así como el mayor (porcentaje) de recién llegados en el estado».

“Por eso, cuando vemos cambios en los datos (de graduación), es tremendamente preocupante y es un llamado a la acción”, dijo.

En una declaración posterior a la reunión de la junta estatal de educación del martes, los funcionarios de MCPS explicaron que el condado está «implementando estrategias diseñadas para restaurar la excelencia académica y reforzar los cimientos básicos en todo el distrito», lideradas por el Plan Estratégico Future Ready de la Junta de Educación.

Entre los objetivos de ese plan se encuentra cerrar las brechas de desempeño entre las categorías de informes, incluidos “estudiantes con discapacidades, estudiantes económicamente desfavorecidos, estudiantes multilingües, estudiantes hispanos/latinos y estudiantes negros o afroamericanos”.

El sistema escolar del condado de Montgomery tiene información sobre recursos para familias dentro de la comunidad inmigrante del condado .

“Queremos que nuestras familias sepan que apoyamos a nuestros estudiantes… durante este momento tan difícil”, dijo Taylor.