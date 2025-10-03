Pastores dicen que están listos para ayudar a los trabajadores federales suspendidos

Cuando la ejecutiva del condado de Prince George, Aisha Braveboy, comenzó a hablar sobre la respuesta del condado de Maryland al cierre del gobierno , dijo que las primeras personas a las que llamó su administración fueron las empresas de servicios públicos locales para asegurarse de que el agua y la electricidad siguieran funcionando.

A juzgar por el número de personas que se presentaron, la segunda ronda de llamadas que realizó fue a líderes religiosos.

Los líderes de varias iglesias y organizaciones sin fines de lucro estuvieron presentes en Largo el miércoles, y todos dijeron que estaban listos para ofrecer una amplia gama de apoyo a los trabajadores federales suspendidos o despedidos que pudieran necesitar ayuda en los próximos días y semanas, independientemente de cuán fieles sean o no.

«Nos estamos preparando para lo que será un tsunami en nuestra comunidad», dijo el obispo Joel Peebles de City of Praise Family Ministries en Landover.

Mientras la Casa Blanca amenaza con despedir a más empleados, Peebles dijo: «Recaerá sobre las iglesias, nuestros líderes comunitarios, la responsabilidad de ser inventivos y tratar de encontrar formas de ayudar a nuestra comunidad».

La próxima semana, su iglesia planea un gran evento centrado en el emprendimiento. Incluirá ayuda para la búsqueda de empleo y la capacitación, además de asesoramiento hipotecario y educación sobre inteligencia artificial y Bitcoin.

“Les daremos la oportunidad de expandir su vida”, dijo Peebles. “Pero sobre todo, les daremos la oportunidad de construirla de tal manera que, si el gobierno cierra, si la comunidad cierra, su casa no cierre”.

Muchos de estos servicios ya se ofrecen durante todo el año, pero el condado quería destacarlos a los trabajadores federales que tal vez no los hubieran necesitado antes o que ni siquiera sabían que estaban disponibles.

Entre los oradores se encontraba Jarriel Jordan, director ejecutivo de la Fundación Juvenil Jacob’s Ladder , quien afirmó que su grupo proporcionó casi 400,000 comidas a más de 43,000 hogares del condado el año pasado. Jordan añadió que ya colaboran con otras organizaciones sin fines de lucro, restaurantes y proveedores de alimentos, y que su grupo está disponible si se necesita ayuda.

“Yo era un empleado federal y ahora estoy jubilado, así que he pasado por estos cierres”, dijo el pastor Gerald Folsom de la Iglesia AME Greater Mt. Nebo en Bowie.

Su iglesia ya proporciona asistencia alimentaria y de vivienda en algunas zonas del condado. Folsom comentó que están considerando expandir estas ofertas a más zonas del condado de Prince George, y que las iglesias de la región pueden esperar ver más personas en las bancas y más personas buscando ayuda en las próximas semanas.

“El primer lugar al que la gente acudirá antes de acudir al gobierno será su hogar de fe”, dijo Folsom.

“Tenemos una despensa de alimentos que está abierta cinco días a la semana de 9 a 4”, dijo Adenia Bradley, directora ejecutiva de Mission of Love Charities en Capitol Heights.

El grupo también ofrece clínicas de salud física y mental tres días a la semana, así como asistencia alimentaria y de alquiler.

Folsom señaló que la disposición a ayudar y escuchar no se limita solo a quienes ya asisten a esas iglesias. Ni tampoco a quienes practican su fe con regularidad.

“Si están ahí, vengan, salgan. Los tenemos abiertos”, dijo. “Ni siquiera tienen que creer, pero sí necesitan comida. Sí necesitan vestir a sus hijos. Sí necesitan mantener unida a su familia”.

También dijo que este era el momento para que la comunidad religiosa de la región de DC se uniera.

“Hacemos un llamado a las mezquitas, los templos, las sinagogas, a que todos nos unamos”, dijo Folsom. “Porque no se trata de nuestra fe. Se trata de que toda la comunidad religiosa se una para hacer algo bueno”.