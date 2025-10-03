Designan a la Reserva del Ejército y a la Guardia Nacional como jueces de inmigración temporales

El gobierno de Trump está designando a abogados de la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército para que sean jueces de inmigración temporales después de despedir a docenas de jueces existentes, el último paso en un plan más amplio que los expertos advierten que podría dañar a los tribunales de inmigración y al sistema de justicia militar.

El entrenamiento para el primer grupo de abogados del Ejército comienza el lunes y se espera que el entrenamiento para el segundo grupo comience en la primavera, según informaron varios abogados de la reserva militar, tanto retirados como activos. Se espera la participación de aproximadamente 100 abogados de la Reserva del Ejército, y 50 comenzarán una asignación de casi seis meses inmediatamente después de su entrenamiento, según un correo electrónico enviado el 3 de septiembre a un abogado de la Reserva del Ejército y revisado por The Associated Press.

El gobierno quiere contratar hasta 600 abogados con formación militar para ayudar a decidir qué inmigrantes pueden quedarse en el país. Los defensores están alarmados por la medida de recurrir a abogados militares para reforzar la dotación de personal en los tribunales de inmigración, que están congestionados, mientras el gobierno del presidente Donald Trump intensifica los arrestos por inmigración.

En esos tribunales hay que esperar años para tener audiencias y el número de casos pendientes se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, alcanzando los 3,4 millones.

Tanto el Ejército como la Guardia Nacional dijeron que esperan cubrir las asignaciones con voluntarios.

«Esta asignación brinda la oportunidad de adquirir experiencia judicial en un entorno de alto ritmo y de importancia nacional», afirmó un correo electrónico enviado a los miembros del Comando Legal de Reserva del Ejército, y agregó que las ubicaciones y otros detalles se publicarán más adelante.

Una convocatoria de voluntarios, enviada el 6 de septiembre a miembros de la Guardia Nacional en servicio activo y en la reserva, indicó que «los candidatos ideales deberán poseer experiencia en derecho administrativo, derecho migratorio, servicio como juez militar» o un campo relacionado. Los solicitantes deben poseer buen juicio, imparcialidad y un temperamento adecuado para el puesto, indicó.

La administración Trump ha recurrido cada vez más al ejército para apoyar su ofensiva contra la inmigración ilegal . Esto ha incluido el patrullaje de tropas en la frontera entre Estados Unidos y México , el envío de miembros de la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses para apoyar las medidas de control migratorio, el alojamiento en bases militares de personas en espera de deportación y el uso de aeronaves militares para llevar a cabo deportaciones.

Preocupaciones por la falta de formación

Los jueces de inmigración manejan cientos o miles de casos y deciden quién obtiene asilo y tarjetas verdes para permanecer en Estados Unidos. Sus fallos dan forma tanto a las vidas de las familias inmigrantes como al éxito de la represión de Trump.

Algunos expertos en inmigración y derecho militar están preocupados de que los reservistas sean puestos en el trabajo sin suficiente capacitación o experiencia después de que más de 100 jueces de inmigración fueron despedidos o se fueron.

Con solo unos 600 jueces de inmigración restantes, la medida del Pentágono duplicaría sus filas. La nueva y radical ley de impuestos y gastos de Trump destinó 170 mil millones de dólares a la aplicación de la ley migratoria, incluyendo la contratación de 10,000 empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero limita el número de jueces de inmigración permanentes a 800.

“Están despidiendo a muchos jueces experimentados, despidiéndolos sin previo aviso, y aun así afirman que hay escasez y por eso necesitan que estos oficiales militares del JAG intervengan y se hagan cargo”, dijo Margaret Stock, teniente coronel retirada del ejército y abogada de inmigración.

Es especialmente preocupante que la administración no exija experiencia como juez de derecho administrativo ni en derecho migratorio como antes, afirmó. Stock ha impartido seminarios sobre derecho migratorio en West Point, pero señaló que los abogados militares solo aprenden lo mínimo necesario para ayudar a sus compañeros militares con asuntos como visas para cónyuges o hijos.

“La ley de inmigración es súper técnica y complicada”, dijo. “Es peor que la ley tributaria y cambia constantemente. Además, tiene su propia terminología, sus propias reglas que no tienen ningún sentido”.

Los jueces de inmigración provienen de diversos ámbitos legales , como el ejército, el Departamento de Justicia, las agencias de control de inmigración y la práctica privada. Anteriormente, el gobierno exigía a los solicitantes siete años de experiencia antes de someterse a un largo proceso de contratación, seguido de seis semanas de capacitación y un período de prueba de dos años.

Hasta ahora, los jueces temporales necesitaban 10 años de experiencia legal en inmigración, y a menudo eran jueces de inmigración jubilados, según la norma del gobierno que establece el nuevo plan.

El Departamento de Defensa no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que administra los tribunales de inmigración, se negó a hacer comentarios. En la norma, la agencia escribió que muchos jueces de inmigración exitosos tenían poca experiencia en derecho migratorio antes de asumir el cargo.

“La experiencia en leyes de inmigración no siempre es un fuerte predictor de éxito”, señala la norma.

En el ejército, a un abogado se le conoce como juez general (JAG). Estudian en facultades de derecho acreditadas y aprueban el examen de abogado antes de ingresar a un programa de derecho militar por poco más de dos meses. En ocasiones, trabajan como asistentes especiales de fiscales federales y recopilan pruebas para procesar casos penales, de forma similar a como lo hacen los fiscales civiles, explicó Mark Nevitt, ex JAG de la Marina y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory.

«Son algunos de los mejores abogados que conocerás en el mundo de la seguridad nacional», pero esto requerirá que «se pongan al día rápidamente en un cuerpo complejo de leyes y luego juzguen asuntos y reclamos como jueces», dijo Nevitt.

Matt Biggs, presidente de un sindicato de empleados federales que representa a los jueces de inmigración, dijo que contratar abogados con poca o ninguna experiencia en inmigración para escuchar estos casos complejos y de alto riesgo probablemente hará más daño que bien.

“Esto provocará más apelaciones de decisiones. Aumentará aún más el atraso. Será una iniciativa ineficiente y costosa”, dijo Biggs. “Sienta un precedente peligroso en este país en lo que respecta a las protecciones del debido proceso”.

Gregory Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que el Departamento de Justicia está “diluyendo las calificaciones de aquellos a quienes capacitará para tomar decisiones de vida o muerte”.

También le preocupa que la administración ejerza demasiada influencia sobre las contrataciones temporales. Los jueces permanentes son empleados públicos con protección civil.

Los demócratas han cuestionado la legalidad del plan.

Algunos senadores demócratas han advertido que el plan del Pentágono podría violar la Ley Posse Comitatus , que prohíbe a los militares desempeñar funciones policiales, y temen que la eliminación de los JAG pueda perjudicar el sistema de justicia militar. Enviaron una carta a las oficinas de los principales abogados militares de las cuatro fuerzas armadas, preguntando de dónde provendrán los aproximadamente 600 abogados y qué análisis jurídicos han realizado las fuerzas armadas.

Un memorando del Pentágono que describe el plan indica que los nombramientos no deberían durar más de seis meses. El memorando también indica que el Departamento de Justicia sería responsable de garantizar que los abogados militares no violen la Ley Posse Comitatus.

Si los abogados militares prestan servicios enteramente bajo el mando de personal civil, entonces podría ser legal, dijo Nevitt, pero no está claro.

Algunos defensores de los inmigrantes creen que la administración asume que es más probable que los abogados militares rechacen casos para cumplir con los objetivos de deportación de Trump.

Pero Greg Rinckey, un ex abogado del ejército que ahora ejerce en forma privada, dijo que esa suposición es errónea.

«No darán el visto bueno porque la mayoría hemos sido abogados defensores», dijo. «No todos somos funcionarios públicos».

Varios de sus amigos que son JAGs de la Reserva del Ejército se han alistado porque están interesados ​​en la ley de inmigración y quieren atender una necesidad nacional, dijo.

“Y también es una manera de poner algo más en tu currículum: que fuiste juez”.