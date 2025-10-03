Sean «Diddy» Combs pide «misericordia» al juez antes de la sentencia

El magnate del hip-hop Sean «Diddy» Combs, absuelto de los cargos más graves en su contra tras un juicio por agresión sexual de gran repercusión mediática, le pidió «misericordia» al juez antes de su sentencia este viernes en Nueva York.

En una carta enviada el jueves por la noche, la estrella se disculpó por sus acciones y se dijo «destrozado» por lo que hizo, tras «perderse en las drogas y los excesos».

En julio, luego de dos meses de deliberaciones, el jurado desestimó los cargos de tráfico sexual y asociación ilícita contra Combs, punibles con cadena perpetua.

Sin embargo, el exrapero y empresario de 55 años fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución, por los que aún podría recibir hasta 20 años de prisión.

En su carta, Combs le dijo al juez Arun Subramanian que estaba «muerto de miedo» de estar lejos de su familia y prometía que «nunca más» cometería «un delito».

«Estos han sido los dos años más difíciles de mi vida, y no tengo a nadie a quien culpar de mi realidad y situación actual, excepto a mí mismo», afirmó.

El otrora poderoso innovador del hip-hop se disculpó por agredir físicamente a Casandra Ventura, su novia de 2007 a 2018, quien testificó sobre brutales palizas, así como sobre los devastadores abusos emocionales y sexuales que le infligió.

También se disculpó por haber lastimado a una mujer que testificó en su contra bajo el seudónimo de Jane.

La fiscalía solicitó 11 años de prisión o más para Combs, enfatizando la gravedad de los delitos, pero también la falta de arrepentimiento, el trauma sufrido por las víctimas y la amenaza que dicen sentir de él.

La defensa, en cambio, pidió que la sentencia no exceda los 14 meses, al destacar el buen comportamiento de Combs desde su encarcelamiento y su imagen dañada.

Esta pena le permitiría a Combs ser liberado antes de fin de año, considerando el tiempo que pasó en prisión preventiva en Brooklyn.

En su carta al juez, Combs afirmó que pasar más de un año encarcelado lo hizo «renacer».

«La prisión te cambiará o te matará; elijo vivir», aseguró.

Durante la audiencia de sentencia del viernes se espera que los abogados, así como al menos un testigo llamado por la fiscalía, se dirijan al tribunal.

Y se prevé que Combs hable directamente al juez. Su carta ofreció un anticipo de lo que podría decir.

«Le pido misericordia hoy, no solo por mi bien, sino por el bien de mis hijos», escribió. «No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro».

La defensa dijo que buscaría obtener un indulto presidencial de Donald Trump. Pero la solicitud tiene pocas posibilidades de éxito, ya que el presidente rechazó la idea a principios de agosto, calificándolo como alguien «muy hostil».